Ajude ‘Snoopy’, o cãozinho que sobreviveu a uma queda de 7 metros

Manaus – Após sobreviver a uma queda de 7 metros de altura, o poodle de cinco anos, conhecido como Snoopy, vai precisar realizar uma cirurgia para corrigir a pata dianteira esquerda. O cão, que está com a pata imobilizada há cinco dias, não pode se locomover e sente dores.

A tutora Ana Carolina pede ajuda para custear a cirurgia que sai em média R$ 1.500. Ao Em Tempo, ela contou como foi o acidente doméstico.

“No dia 14, o Snoopy caiu da laje, que possui mais ou menos 7 metros. Com a queda, ele quebrou a pata dianteira, do lado esquerdo e quebrou um dente, além de ter várias escoriações", relata.

O cãozinho é tratado como um filho e faz a alegria da família, segundo Ana Carolina.

Com a queda, o animal quebrou a pata e precisa colocar pinos com urgência | Foto: Divulgação

“Somente neste sábado (18), conseguimos fazer os exames, como raio x, mas precisamos com urgência fazer a cirurgia. Ele tem dores e não pode se mover normalmente”, desabafa.

Veja vídeo



| Autor: Reprodução

Ajude



Para quem desejar contribuir no tratamento do cão,pode realizar doações para a conta de Ana. Mais detalhes, informações e a prestação de contas podem ser solicitadas no contato: (92) 99131-3352.

Banco Caixa Econômica:

Ana Carolina de Souza Segundo

Agência: 0020

Operação: 013

Conta Poupança: 22235-7