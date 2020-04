Homem morre durante grave acidente entre motos no Cidade de Deus

Kaio César não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem morreu, na noite do último domingo (19), durante um grave acidente entre duas motocicletas. O acidente fatal aconteceu na rua Santa Gertrudes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O caso aconteceu por volta das 21h. Kaio César Pereira da Silva, de 26 anos, estava conduzindo uma moto, modelo Apache de cor cinza, e acabou colidindo com outro motociclista, identificado como Felipe Santos de Oliveira, de 25 anos. Kaio César não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Vídeo do momento da colisão | Autor: Divulgação

Segundo informações do tenente da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, Felipe foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araujo pelos próprios moradores do bairro. A vítima segue internada em estado grave.