Doação de R$ 1 milhão vai melhorar atendimento médico a ribeirinhos

Manaus - A Marfrig, uma das líderes globais no mercado de carne bovina, anuncia a doação de 1 milhão de reais para a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, mantida pela ordem dos franciscanos. A entidade mantém, desde 2019, o Barco Hospital Papa Francisco, que presta atendimento de saúde a mais de 1 000 comunidades ribeirinhas do Pará e do Amazonas.

Graças à verba doada pela Marfrig, o barco hospital aumentará em 40% o número de atendimentos e passará a contemplar mais seis municípios dos dois estados, que estão entre os mais afetados pela falta de estrutura hospitalar para tratamento da covid-19.

"O trabalho do Barco Hospital Papa Francisco é fundamental para atender uma população que, infelizmente, é muito carente em serviços de saúde e que está vulnerável à pandemia do novo coronavírus", diz Marcos Molina, fundador e presidente do Conselho de Administração da Marfrig.

Os recursos doados pela Marfrig serão destinados ao reforço no atendimento e nos demais custos necessários para manter em atividade o barco da entidade, para subsidiar a compra de alimentos enlatados que serão distribuídos a população atendida e a compra de 2.000 testes rápidos para detecção de casos de covid-19 nessas comunidades.

Companhia abraça o combate à covid-19

A ação se soma a outras iniciativas já anunciadas pela Marfrig. A empresa foi uma das primeiras a doar recursos para que o Ministério da Saúde adquirisse testes rápidos para diagnóstico da doença. Foram 7,5 milhões de reais, suficientes para a compra de 100 000 testes. Simultaneamente, a Marfrig passou a produzir 10 toneladas mensais de álcool gel em sua unidade de Promissão, no interior de São Paulo. O produto - fundamental à higienização e à prevenção da covid-19 - está sendo distribuído aos funcionários e a hospitais e instituições assistenciais localizadas nas comunidades onde a Marfrig opera.

No Uruguai, um dos países sul-americanos onde a companhia tem plantas, estão sendo doadas 48 000 latas de carne ao Ministério do Desenvolvimento Social, que usará o produto para complementar as cestas de emergência distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade. Pelos próximos dois meses, semanalmente, a Marfrig também distribuirá 3 500 refeições à base de carne bovina, servidas nas cidades nas quais mantém operação: Fray Bentos, Salto, San Jose, Tacuarembó e Tariras.

A Marfrig também instituiu um fundo para contribuição em cada uma de suas plantas uruguaias. Esses fundos concentrarão doações semanais de fornecedores ao Fundo Solidário Covid-19, iniciativa do governo do país para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus.

*Com informações da assessoria