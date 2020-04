Barranco desliza, árvore tomba e altera trânsito na avenida Camapuã

Manaus - Um deslizamento de terra foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (20) , na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na faixa sentido Centro-bairro. Além da terra, árvores tombaram na via - que foi interditada.

Condutores de veículos, que passaram pela rua, registraram imagens. Com a ocorrência, o fluxo teve de ser desviado para a pista contrária, onde as faixas foram divididas para os dois sentidos de tráfego.

Ate às 13h desta segunda, a Defesa Civil de Manaus ainda não havia sido acionada para atender a ocorrência.

O Em Tempo também tentou contato com a assessoria de imprensa do Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para saber como está sendo o desvio de fluxo e se há rotas alternativas, mas até a publicação do material ainda não havia recebido respostas.