Religiosos do AM trazem mensagens de fé e esperança em meio à pandemia

Manaus – O novo Coronavírus trouxe incertezas e medo para a população mundial. Com o objetivo de fortalecer a fé, nesses momentos turbulentos que enfrentamos, religiosos amazonenses trazem mensagens de esperança em dias melhores.



O novo arcebispo de Manaus Dom Leonardo Ulrich Steiner traz mensagem relacionada à Páscoa, celebrada no dia 12 deste mês. Ele menciona que Jesus ressuscitado dá direto a esperança de dias melhores.

“Nós em Jesus celebramos a passagem para a vida. Recebemos em Jesus ressuscitado um direito fundamental, que não nos será tirado: ‘o direito à esperança’. O tempo da nossa existência é uma passagem; os dias difíceis da pandemia são uma passagem. Passagem, não porque vai passar, mas porque ela nos oferece o abrir olhos para a grandeza e a extraordinariedade da vida”, diz Dom Leonarodo.

Ele ressalta ainda sobre a importância dos trabalhadores da saúde e enfatiza a solidariedade, o compartilhar e o cuidado com a família.

“Quantas pessoas dando a sua vida para que outros vivam, quantos cientistas pesquisando para salvar vidas, quantas doando tempo, mantimentos e dinheiro. Estamos a despertar em nossa humanidade. Essa esperança nasce da fé em Jesus que venceu a morte, dando-nos a vida. Por isso, a fé, na escuridão da pandemia, abre nossos sentidos para cores e colorações que na cotidianidade não percebíamos mais: a presença do outro, a solidariedade, o cuidado mútuo, a generosidade, tempo para o outro, o amor. É uma esperança nova, viva, que não vem de nós, vem de Deus. Melhor que o medo é a esperança que nasce da fé. Cuidado com fé, transforma, vivifica! ”, declarou o religioso.

A pastora da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, Sângela Michele traz uma palavra sobre fé diante das dificuldades.

“A fé é fundamental em um momento como este, muitas pessoas estão desesperadas, mas sabemos em quem está a nossa esperança. Sabemos que tudo que Deus faz tem um propósito e que tudo está no seu controle, Ele é soberano. Diante das notícias ruins podemos ler algo muito atual, a palavra de Deus, que traz vida, aumenta nossa fé e esperança. Em meio à pandemia podemos confiar em um Deus que venceu algo mais temido pelo homem: a morte”, enfatiza Sângela.

Os praticantes do hinduísmo em Manaus mencionam o sagrado Bhagavad-gitā, que instrui: "O aparecimento temporário da felicidade e da tristeza, e o seu desaparecimento no devido curso do tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar', (Bg 2.14). Portanto, essa pandemia, pela qual o mundo atravessa, é somente mais um sofrimento decorrente de ações ímpias praticadas pela humanidade de um modo em geral", explicou.

Os líderes orientam os membros para que se protejam adequadamente e também reafirma que tudo voltará ao normal.

"É só uma questão de paciência. E que se utilizem desse tempo disponível para se aprofundarem nas práticas diárias do processo da consciência de Krishna. Ou seja, ler mais os livros escritos pelo mestre Srila Prabhupada, cantar as 16 voltas de japa dos Santos Nomes, e procurar ajudar outras pessoas revelando esse conhecimento espiritual milenar que tem o poder de nos tirar da escuridão da ignorância e nos levar para a luz do conhecimento transcendental. O Bhagavad-gita também ensina que o corpo é temporário, mas a alma é eterna, e que só se pode obter a felicidade plena e verdadeira na companhia de Deus", orienta aos seguidores da religião.

Fora do contágio

Boas notícias também chegam aos poucos. Já é possível dizer que no Amazonas várias pessoas já estão curadas do vírus. Segundo o boletim divulgado, no domingo (19), pela Fundação de Vigilância e Saúde, cerca de 532 pessoas estão recuperadas e fora do período de transmissão.

O número tende a aumentar se as medidas de isolamento social forem mantidas pelos amazonenses e as recomendações como o uso de máscaras e álcool em gel.

