Visitas em penitenciárias do AM são suspensas até o fim de abril

Manaus - As visitas às unidades prisionais de todo o Amazonas seguem suspensas, desta vez com prazo previsto até o dia 30 de abril. O anúncio partiu da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que atende ao novo decreto do governo do Estado.

As visitas às unidades prisionais estão suspensas desde 14 de março de 2020, em decorrência do protocolo de ações preventivas ao novo coronavírus instituído pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do Conselho Nacional de Secretários de Estado e Justiça (Consej).



A intenção é evitar a circulação e aglomeração de pessoas, e impedir a propagação da doença nos estabelecimentos penitenciários.

"Para assegurar o direito de comunicação dos presos com seus familiares, a Seap vem realizando televisitas via ligação telefônica ou vídeo chamada. O contato com os advogados também vem se dando por meio semelhante, graças à parceria com a Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM) que doou computadores para a realização de videoparlatórios", assegura a secretaria.

