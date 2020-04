Com 116 novos registros da Covid-19, Amazonas contabiliza 2.160 casos

Manaus - O Amazonas registrou mais 116 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (20), totalizando 2.160 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais três óbitos pela doença, totalizando 185 mortes.

Ainda de acordo com o boletim, 1.165 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar, o que corresponde a 53,94% dos casos confirmados no Amazonas. De ontem para hoje, mais 103 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 635 recuperados.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19, há 175 pacientes internados, sendo 77 em leitos clínicos (36 na rede privada e 41 na rede pública) e 98 em UTI (43 na rede privada e 55 na rede pública). Há ainda outros 640 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 496 estão em leitos clínicos (172 na rede privada e 324 na rede pública) e 144 estão em UTI (57 na rede privada e 87 na rede pública).

Municípios

Dos 2.160 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (20), 1.772 são de Manaus e 388 do interior do estado.

Além da capital, 26 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru (201); Itacoatiara (27); Iranduba (24); Maués (22); Parintins (21); Tonantins (13); Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença e Tabatinga com 11 casos cada; Santo Antônio do Içá (10); Anori e Careiro Castanho com seis casos cada; Tefé (5); Careiro da Várzea (4); Autazes, Coari, Lábrea e Novo Airão com dois casos cada; e Anamã, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Juruá, Jutaí, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro com um caso confirmado cada.

Óbitos

Nas últimas 24 horas, mais três óbitos que estavam em investigação foram confirmados tendo o novo coronavírus como causa, todos eles de pacientes de Manacapuru. Ao todo, são 185 mortes em todo o estado. A maioria dos óbitos (156) é de pacientes de Manaus.

Os municípios com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (13), Iranduba (3), Parintins (3), Maués (2), Itacoatiara (1), Presidente Figueiredo (1), Tabatinga (1), Careiro Castanho (1), Tefé (1), Novo Airão (1), Carauari (1) e Manicoré (1); totalizando 29 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.

Outros 44 óbitos notificados seguem em investigação pelo Laboratório Central (Lacen) e 22 foram descartados para o novo coronavírus. Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.

*Com informações da assessoria.

Confira mais na reportagem da WEB TV Em Tempo:

| Autor: Tatiana Sobreira/ WEB TV Em Tempo

Confira dicas de prevenção ao novocoronavírus: