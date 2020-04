Primeira guia de trânsito animal eletrônica é emitida por municípios

| Foto: Divulgação

Amazonas - Os municípios de Eirunepé, Envira e Autazes realizaram a primeira emissão da Guia de Trânsito Animal Eletrônica (e-GTA), por meio do Sistema de Defesa Agropecuária do Amazonas (Sidaam), da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). O atendimento aos produtores rurais foi previamente agendado, nas Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) da Agência nos municípios, levando em conta a necessidade de medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no estado.

De acordo com a Adaf, do dia 13 de abril até esta segunda-feira (20), foram emitidas 348 guias de trânsito animal nos municípios onde o Sidaam funciona, totalizando 9.166 animais que serão destinados para abate nos frigoríficos com o Serviço de Inspeção Estadual (SIE), sendo a maioria bovinos, para abastecer as cidades do Amazonas, animais para engorda ou troca de pastagem.



“Nesse momento da pandemia da Covid-19, precisamos lançar mão dos recursos da tecnologia da informação para agilizar os trabalhos e resguardar a saúde dos nossos servidores da Adaf e dos produtores rurais. Estamos trabalhando para ampliar o atendimento eletrônico visando a melhoria contínua da qualidade dos serviços oferecidos pela Adaf à sociedade”, comentou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Aráujo.



Atualmente, os municípios de Manaus, Careiro Castanho, Itacoatiara (Novo Remanso), Iranduba, Presidente Figueiredo, Ipixuna, Guajará, Boca do Acre, Humaitá, Manicoré (Matupi), Apuí, Eirunepé e Envira utilizam o sistema com o auxílio da equipe da Adaf.

Sobre o Sidaam e a GTA

O Sidaam é um sistema eletrônico por meio do qual são executadas diversas funcionalidades, dentre elas a declaração da vacina contra febre aftosa e a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório tanto para o trânsito intraestadual como interestadual de animais, independentemente da finalidade.

Orientação

A Adaf orienta que a emissão da GTA nos municípios onde o Sidaam funciona também pode ser solicitada por meio do Whatsapp das respectivas Ulsavs. Os responsáveis pelas unidades enviarão a GTA em formato PDF ao solicitante.

Para as Ulsavs que ainda não realizam a emissão eletrônica da GTA, a solicitação também poderá ser realizada pelo Whatsapp, ou de forma presencial, respeitando o protocolo sanitário. A finalidade é evitar aglomerações no escritório e cuidados com a higiene pessoal. O atendimento deverá ser agendado conforme a localidade do produtor para que seja realizada a entrega da GTA.



A Adaf ressalta ainda que a declaração de pagamento da GTA poderá ser enviada via Whatsapp. Os produtores rurais só deverão ficar atentos ao atendimento das agências bancárias que, neste momento, estão atuando em horários reduzidos. Para mais informações, basta acessar o site da Adaf: www.adaf.am.gov.br.

‘Fala Produtor’



Para mais informações, os produtores rurais podem entrar em contato com a Adaf via “Fala Produtor”, por meio do Whatsapp, no número (92) 99382-2906, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para contato com as demais vinculadas do Sistema Sepror, basta enviar mensagens para os seguintes números: (92) 99984-8274 (Sepror), 99128-4010 (Sepror), 98464-8243 (Sepror), 99382-2906 (Adaf), 98415-0704 (ADS) e (92) 98855-1231. Ou, ainda, para o e-mail [email protected]

