População desobedece decreto e gera aglomeração em cemitério de Manaus

Dezenas de pessoas aparecem aglomeradas próximas a túmulos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida | Foto: Divulgação

Manaus - Apesar do decreto municipal que limita a quantidade de pessoas em velórios e sepultamentos, a população insiste em acompanhar o enterro do ente querido mesmo sabendo que também estão correndo o risco de morte, devido ao contágio do novo coronavírus. É o que mostra um vídeo divulgado nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (20), onde várias pessoas aparecem aglomeradas próximas a túmulos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Nas imagens também é possível observar uma fila de carros de funerárias aguardando para realizar os procedimentos. A pessoa que gravou o vídeo ainda faz alguns questionamentos. "Estão pensando que é brincadeira o que está acontecendo na nossa cidade? Os coveiros falaram que pela manhã foram enterrados 60 corpos", fala o homem em tom de indignação.

Veja o vídeo

Registro feito no cemitério do Tarumã | Autor: Divulgação

Procurado pela reportagem, um dos representantes do Sindicato das Empresas funerárias do Amazonas (Sefeam), Manoel Viana, explicou que a alta demanda tem congestionado o trabalho dos profissionais que atuam nos cemitérios. Ele ainda confirma que o vídeo divulgado aconteceu nesta segunda (20), por volta das 12h, horário de almoço dos coveiros.

"Anteriormente eram feitos 30 sepultamentos diários, agora o número quadruplicou. De ontem para hoje foram 122 mortes, de todos os tipos. Casos de Covid-19 confirmados foram entorno de 20, mas também existem muitos casos de mortes por doenças respiratórias", explicou Manoel.

O representante do Sefeam esclareceu, ainda, que para evitar novos acúmulos, a partir desta terça-feira (21), as equipes que atuam no cemitério do Tarumã, devem trabalhar em regime de escala.

"Deve ocorrer uma espécie de rodízio para sempre ter equipes disponíveis, enquanto uns estiverem em intervalo, outros continuarão trabalhando", pontou.

O Amazonas tem 2.160 pessoas com diagnóstico de Covid-19 e 185 mortes causadas pela doença | Foto: Reprodução

Viana ainda lamentou a insistências das pessoas em ir ao cemitério. "Mesmo sabendo que há uma limitação estabelecida ainda existem pessoas que não são conscientes e tentam gerar aglomeração. Existem guardas municipais fazendo a orientação na porta do cemitério, mas a demanda ainda é alta. Precisamos da compreensão das pessoas, pois todos estamos vulneráveis, pois estamos lhe dando com um inimigo invisível", contou.

Decreto

Foi estabelecido no Decreto 4.801, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), que os velórios e sepultamentos para pessoas cujas mortes não foram provocadas pela Covid-19, entre elas a limitação de dez pessoas por velório e a redução para até 2h do tempo dessas cerimônias. Ao sepultamento, só está permitida a presença de, no máximo, cinco pessoas. Entre outras normas.

No caso de morte por confirmação ou suspeita de Covid-19, uma vez realizada a preparação do corpo pela prestadora de serviço, esse deve seguir de imediato para cremação ou sepultamento, sem a realização de velório; nesses casos, o cortejo só deverá só deverá ser integrado pelo carro que conduz a urna funerária e um veículo particular. Só três pessoas devem assistir o sepultamento.

Doença no Amazonas

Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o Amazonas tem 2.160 pessoas com diagnóstico de Covid-19 e 185 mortes causadas pela doença. Entretanto, o perigo pode muito maior, conforme anunciou o governador do Estado, na semana passada, em entrevista a uma rádio local. “Pessoas estão morrendo com Covid-19, que a gente não consegue fazer a testagem, que a gente não consegue fazer a comprovação", alertou Wilson Lima.

Colapso Funerário