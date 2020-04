Moradores de Manaus não vão poder entrar em ônibus sem máscara

Manaus – Na tarde desta segunda-feira (20), o prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, esteve reunido com o vice-presidente Hamilton Mourão, no Comando Militar da Amazônia e o governador do estado, Wilson Lima. No encontro, foi apresentando um quadro geral das ações das autoridades e as obrigações no atendimento às pessoas vítimas do novo coronavírus. Depois do término da reunião, o prefeito afirmou que novas medidas emergenciais devem ser tomadas ao combate da doença.

O intuito é ajudar na prevenção e combate da Covid-19, após Manaus contabilizar 1.772 casos da doença. Na oportunidade, Artur anunciou que ainda hoje irá realizar novo decreto para os moradores da capital amazonense.

No boletim informativo da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), foi informado 2.160 casos da doença no Amazonas, e 185 mortes. A medida de segurança da prefeitura, deve garantir que todos os passageiros do transporte público da cidade estejam devidamente com máscaras. Aquele que não estiverem usando o equipamento de proteção, não poderá entrar no coletivo.

”O Amazonas está pedindo socorro, estamos mal. Essa questão da Covid-19 é um perigo. Hoje mesmo vou editar mais uma medida. Espero que o povo obedeça. A determinação é não deixar entrar no transporte coletivo quem não estiver com máscara. Estamos fazendo algo talvez, antipático, mas a favor da vida”, disse Artur.

Nas últimas horas, 116 novos casos de pacientes com coronavírus foram confirmados. As autoridades seguem pedindo aos amazonenses que quem puder fique em casa. Confira abaixo as declarações de Artur Neto.

Confira dicas de prevenção ao novocoronavírus: