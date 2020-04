Em Manaus, Jornalista e esposa de professor morrem nesta segunda (20)

O jornalista Robson Franco e Arquimília Ferreira | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Nesta segunda-feira (20), o jornalista manauara Robson Franco, morreu em decorrência de uma dengue seguida de bactéria, conforme informações iniciais. O anúncio foi feito por familiares no perfil do jornalista em uma rede social. Também foi anunciada, a morte de Arquimília Ferreira, esposa do coordenador do curso de Jornalismo e coordenador acadêmico em exercício João Bosco Ferreira, que atua na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19).

Anuncio da morte foi feito por meio de uma rede social do jornalista | Foto: Divulgação

Conforme postagens feitas em uma rede social, Robson perdeu 25 quilos nas últimas três semanas devido a enfermidade e vinha sentindo dificuldade respiratórias que combinadas com o quadro de diabete o deixou debilitado. A esposa do jornalista publicou em redes sociais que estava encaminhando Robson na manhã desta segunda-feira (20) ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. O anúncio da morte foi dado às 18h47.

O jornalista Eduardo Asfora relatou ao Em Tempo que não acreditou ao receber a notícia da morte do jornalista. "Trabalhei com Robson em 2006 e ele me ensinou muita coisa no início da minha carreira. Era uma pessoa do bem, alto astral e chamou muita atenção essa morte. É só lamentar e pedir para que Deus conforte a família e amigos. Ele era uma pessoa de muita luz", declarou.

Já Arquimília Ferreira faleceu na manhã desta segunda-feira (20), em decorrência do novo coronavírus. Em mensagens enviadas à amigos, o coordenador acadêmico João Bosco, confirmou o diagnóstico da companheira e informou que não está com nenhum sintoma da doença. Ele ficará em isolamento domiciliar.

"Perdi minha esposa para a Covid 19. Ela faleceu esta manhã. Não tenho nenhum sintoma da doença, graças a Deus, embora, provavelmente eu esteja contaminado", diz Bosco.



Arquimília e o esposo, o professor João Bosco Ferreira | Foto: Arquivo Pessoal

Em redes sociais, muitos amigos lamentaram a morte de Arquimília. “Muito triste com essa grande perda. Uma pessoa belíssima. Que os familiares recebam o conforto do Senhor”, declararam amigos e familiares nos comentários.

A Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) também emitiu nota lamentando intensamente a fatalidade.

Confira a nota de pesar na íntegra: