Famílias de Novo Airão recebem 4,5 toneladas de alimentos

Manaus - Em Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus), a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas (Idam, Adaf e ADS), continuam com Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal em parceria com o Governo do Amazonas, na distribuição de 4,5 toneladas de alimentos, adquiridos junto aos produtores da agricultura familiar da região, para 300 famílias, que foram selecionadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Cada família recebeu uma cesta básica de 15 quilos, contendo mamão, macaxeira, abóbora, pepino e maxixe. Em Novo Airão, o PAA efetuou, ao todo, a compra de 43,9 toneladas de alimentos de 15 agricultores familiares, que receberam no total o valor de R$ 97.500. Em ações anteriores, foram entregues 36 toneladas e, ao longo da semana, serão entregues as restantes.

Para o gerente da Unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Adomilton Montefusco, o quesito alimentação pesa na escolha das famílias contempladas.

“É o principal fator que determina o grau de vulnerabilidade das milhares de pessoas beneficiadas a cada ação do PAA, que passam a ter uma melhor condição alimentar, ao mesmo tempo em que o agricultor familiar de Novo Airão, cadastrado no programa federal, garante renda e tem a certeza de que não perderá sua produção”, destacou Adomilton.

No município de Novo Airão, além do Cras, participa também a Secretaria Municipal de Ação Social, responsável pelo cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade.

*Com informações da assessoria.