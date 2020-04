Atividades on-line para PcDs realizarem em casa são disponibilizadas

Manaus - A partir desta quarta-feira (22), cerca de 500 Pessoas com Deficiência (PcDs) atendidas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) terão acesso a vídeos com atividades simples que podem ser realizadas durante o período de isolamento social em decorrência do coronavírus (Covid-19). Os registros estarão disponíveis nos canais de comunicação da Sejusc: site (http://www.sejusc.am.gov.br/), IGTV do Instagram (@sejuscam), fanpage no Facebook (https://www.facebook.com/sejusc/) e canal no YouTube (https://bit.ly/2XPPFfD).

O objetivo da ação do Governo do Estado é dar prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos com os PcDs assistidos pelo Estado, mas as atividades também podem ser realizadas pelo público em geral.

Um vídeo será disponibilizado semanalmente, toda quarta-feira. Eles foram gravados por profissionais de áreas como Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia e Psicologia, e trazem tarefas que podem ser feitas com objetos comuns encontrados em casa. Todos os vídeos têm descrição na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, o Governo do Amazonas buscou mecanismos para conseguir interagir com os PcDs assistidos pelo projeto "Sejusc + Inclusão".

“Esse projeto está sendo idealizado com muito carinho para trabalhar nossas crianças com deficiência e até mesmo os nossos adultos que estão precisando dar continuidade ao seu treinamento fisioterápico, ao atendimento da fonoaudióloga. Então nós vamos disponibilizar vídeos para que essas pessoas possam continuar os seus tratamentos com dicas de fisioterapeutas, fonoaudiólogas, entre outros”, disse Caroline.

A titular da Sejusc destaca que os vídeos ajudarão os pais a desenvolverem os exercícios de forma simples e com objetos comuns do dia a dia.

“Isso é para que a gente não perca o desenvolvimento dessas crianças e que elas mantenham a evolução conquistada. São pessoas que precisam estar em casa, então nós vamos chegar até vocês. Acompanhe nossas redes sociais. A nossa maior missão é que essas crianças não tenham nenhum prejuízo em seus tratamentos”, afirmou a secretária.

A meta é conseguir atender a todos os 500 assistidos dos centros de convivência da família Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, respectivamente nas zonas oeste e norte de Manaus.

Abrindo os trabalhos

O primeiro vídeo é da fonoaudióloga Aguimara Noronha. Ela apresenta algumas atividades que podem ser desenvolvidas com uma garrafinha plástica com água, canudo, língua de sogra, bolinhas plásticas e de sabão. É recomendado escolher um dos objetos e fazer os exercícios uma vez ao dia, durante 5 minutos, com até cinco repetições e intervalos de cinco segundos entre cada repetição. As tarefas trabalham toda a musculatura orofacial e orbicular da boca e têm a finalidade de aumentar o fluxo e a resistência respiratória.