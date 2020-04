Procurando por máscara em Manaus? Listamos alguns artesãos para você

A secretária executiva da Setemp, Neila Azrak, destaca que a produção das máscaras foi uma forma dos artesãos não pararem totalmente neste momento | Foto: Divulgação





Amazonas - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio dos departamentos de Artesanato e Economia Solidária e Empreendedorismo, está divulgando os serviços de empreendedores e artesãos que estão confeccionando máscaras de proteção (em tecido) para venda durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A iniciativa, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), visa beneficiar os artesãos amazonenses que estão enfrentando dificuldades para comercializar produtos, após a determinação de fechamento do comércio e de serviços não essenciais como forma de conter a disseminação do vírus.

Para a artesã Layze Fernandes, que produz máscaras de proteção junto com a mãe, também artesã, esse é um momento para o microempreendedor se reinventar. “Essa foi a forma que encontramos para obter uma renda extra nesse período de pandemia. Estamos produzindo máscaras individuais em tecido ‘dupla face’ para atender às pessoas e empresas que prezam pela sua saúde e do seu próximo”, afirmou.

A unidade do protetor custa apenas R$ 8,00 e, para pedidos a partir de 10 unidades, cada uma sai a R$ 5,00. As máscaras podem ser encomendadas pelo Instagram @kurupira.am ou pelo número (92) 99154-3373.

Com o cenário atual e a alta demanda, a artesã Lauriene Araújo também enxergou a oportunidade de poder contribuir para a prevenção e manter a sobrevivência com a venda de máscaras de proteção. “Nesses tempos de distanciamento, é muito importante redobrarmos os cuidados, e como empreendedora posso dizer que a venda das máscaras está me dando muito suporte para não faltar nada em casa”, disse.

Ela afirmou, ainda, que as máscaras produzidas possuem três camadas de tecido, aumentando a proteção contra a Covid-19. As peças são comercializadas no valor de R$ 10 a unidade, e os pedidos podem ser feitos pelo Instagram: @ateliedalaurinha.

A secretária executiva da Setemp, Neila Azrak, destaca que a produção das máscaras foi uma forma dos artesãos não pararem totalmente neste momento. “Gostaria muito que todos pudessem de alguma forma ajudar, comprando, compartilhando e divulgando as máscaras produzidas por estes profissionais de excelência, que nesse momento delicado precisam conquistar o sustento diário”, disse.

Confira o contato dos artesãos para adquirir as máscaras:

Valliana Sant’Anna (92) 98846-3444

Alice Macedo (92) 99365-0513

Rosely Cabral (92) 98211-0997

Carmem Lopes (92) 98814-0870

Sebastiana Ferreira (92) 99151-6965

Valdemarina Cruz (92) 99485-5791

Odalia Gomes (92) 98439-7275

Anny Kelly Froes (92) 99262-3362

Maria do Socorro (92) 99901-4117

Kátia Figarella (92) 98185-0052

Nívea Veiga (92) 99208-1899

Valeria Maciel (92) 99185-4836

Patricia Santos (92) 98305-1824

Sandra Lucia (92) 98101-1133

Lilian Oliveira (92) 99116-0174

Lourdinha Costa (92) 99109-5153

Maria Alzira (92) 99926-7582

Neliana Simas (92) 99164-9151

Luzimeire Cavalcante (92) 99911-8996

Maria Loja 74 (92) 99609-0690

Layze da Loja Kurupira (92) 99154-3373

Gond’Artes (92) 99607-7533

AM DESIGN.eco (92) 99146-3690

Ateliê da Laurinha (92) 98251-7424

Mellateliê (92) 99241-0276

ASSGAGER (92) 99268-5909

Maria das Graças Nascimento (92) 99911-1633

