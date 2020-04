Vídeo: idoso pede assistência contra a Covid-19 em Caapiranga, no AM

Caapiranga (AM) - Um desabafo nas redes sociais chamou a atenção dos internautas nos últimos dias. O homem com mais de 70 anos, morador da comunidade Vila das Araras, na Zona Rural do município de Caapiranga (distante 185 km de Manaus), afirmou durante um vídeo que a comunidade está esquecida pelos governantes. Ainda segundo ele, a população não tem assistência médica e nem equipamentos adequados de prevenção ao novo coronavírus.

O apelo do idoso, que não teve o nome revelado, foi direcionado ao prefeito de Caapiranga, Francisco Braz (DEM). No conteúdo, o denunciante diz estar com medo da atual situação da saúde na comunidade. De acordo com ele, não há médicos, nem enfermeiros e o único profissional que tinha no local foi embora.

Outro problema relatado pelo homem foi a dificuldade de encontrar álcool em gel e máscaras de prevenção na região. Segundo ele, dentro da casa, onde vive, uma mulher está doente a dias, e não podem identificar a doença pois não possuem assistência básica de saúde. O homem terminou a declaração dizendo:

"Então eu faço esse apelo ao prefeito, que se lembre de nós. Porque do jeito que nós estamos está triste a situação. Estamos presos aqui dentro. Se tiver alguma urgência desse tipo, não temos uma embarcação para atender esses casos. Com esse vírus a solta no mundo precisamos desses materiais de necessidade", disse o idoso.

Posicionamento da Prefeitura

O EM TEMPO procurou a prefeitura de Caapiranga para um posicionamento, mas até o fechamento desta matéria, não houve resposta. Acompanhe o depoimento na íntegra a seguir.





Assista ao Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta terça-feira (21) na Web TV Em Tempo:

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>