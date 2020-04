‘Novo coronavírus está circulando de barco pelo Amazonas’, alerta FVS

Manaus - Em todo o Amazonas, há 27 municípios com confirmações de casos do novo coronavírus (Covid-19). No interior do Estado, há 461 casos e chegou a 30 o número de mortos , conforme balanço da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) e Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS-AM), nesta terça-feira (21). A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, destacou o papel das prefeituras do interior no combate à doença e revelou que o vírus continua circulando no Amazonas por via fluvial.

"Os municípios têm adotado medidas restritivas e a maioria da população está seguindo essas orientações. Porém, há ainda pessoas que não aceitam a isolação e continuam andando. Quero elogiar os prefeitos que emitiram decretos de isolamento social, eles estão atentos para quem entra e sai do município e têm imposto medidas restritivas de isolamento, além de liderarem ações de combate à doença", destacou.

Para Rosemary, o principal problema do interior é o transporte clandestino. "Em Manaus, nós temos a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância], como, por exemplo, fiscalizando os portos. Mas, nós temos visto que as pessoas têm burlado essas fiscalizações, em portos clandestinos, em áreas rurais, como, por exemplo, atravessam a ponte e, de portos no Iranduba, seguem para outros municípios do interior", revela a diretora-presidente da FVS, destacando que, no Amazonas, o vírus está circulando de barco.

"As pessoas que não acatam as medidas estão dissimulando o vírus para o interior", alerta.

São 2.270 mil casos do novo coronavírus no Amazonas e o registro de 193 mortes até esta terça-feira (21), conforme divulgou o Governo do Amazonas em coletiva online.

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

