600 toneladas de alimentos serão doadas a famílias carentes no AM

Manaus - Nesta quarta-feira (22), o Governo do Amazonas fará a distribuição de mais 122 toneladas de produtos regionais para pessoas em vulnerabilidade social, cadastradas no programa “Amazonas Solidário”. A entrega dos alimentos será realizada às 9h, na Central de Abastecimento da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), situada em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Na oportunidade, 30 empreendedores que participam do setor de alimentação das Feiras da ADS farão também a entrega de 1,5 tonelada de lanches, como sanduíches, esfirras, pamonha, açaí, bolo, suco, entre outros produtos que serão doados para os pontos de acolhimento do governo, como a Arena Amadeu Teixeira, o Abrigo do Coroado e o Instituto Abílio Pontes.

A aquisição dos produtos regionais já beneficiou um total de 450 fornecedores, entre produtor individual, associação, cooperativa e agroindústrias, credenciados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme). Para a compra emergencial desses alimentos, a ADS destinou R$ 5 milhões.

“Mesmo com as escolas fechadas, por conta da pandemia, a ADS continua adquirindo os alimentos produzidos pelos credenciados no Preme. Esses produtos como hortaliças, verduras, frutas e até proteína são disponibilizados para os órgãos de assistência social do governo para distribuição às famílias carentes”, explicou o presidente da ADS, Flávio Antony Filho.

A ação teve início no mês de março e já soma 600 mil quilos de produtos comprados. Na capital, a doação dos alimentos é realizada por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Nos municípios onde a ADS possui feira, a distribuição dos produtos é feita em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de cada cidade.

Produtos

Serão disponibilizadas, nesta quarta-feira, 109 toneladas dos seguintes produtos: abacaxi, abóbora, banana, banana pacovã, batata doce, cheiro verde, couve, feijão de metro, espinafre, açaí, limão, pimentão, mamão, macaxeira, pimenta-de-cheiro, tangerina, farinha e filé de pescado. A produção é oriunda dos municípios de Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Eirunepé, Iranduba, Itacoatiara, Japurá, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Manaus.

Outras 13 toneladas de hortifrutigranjeiros serão entregues por 67 participantes da Feira de Produtos Regionais da ADS em Manaus, Iranduba, Itacoatiara, Autazes, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

Interior

Agricultores participantes das feiras do Governo do Amazonas no interior também estão sendo contemplados com a ação do Estado. Nesta semana, famílias carentes dos municípios de Benjamin Constant, Presidente Figueiredo, Iranduba, Novo Airão e Humaitá foram beneficiados com a doação de mais de 7 toneladas de produtos.

*Com informações da assessoria