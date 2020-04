Container escritório será suporte em cemitério público do Tarumã

Manaus - Um container escritório foi disponibilizado para dar suporte a servidores e familiares das vítimas da Covid-19 que forem enterrar seus entes queridos. A unidade, intermediada pelas secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos Estratégicos (Semppe) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), foi instalada nesta terça-feira (21), no cemitério Nossa Senhora Aparecida, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A iniciativa é uma ação conjunta da Prefeitura de Manaus, em parceria com a Nasser Engenharia.

O container funcionará como um escritório do serviço do SOS Funeral para administração de corpos que chegam para sepultamento no cemitério e contém banheiro e condicionador de ar. A estrutura foi cedida pela empresa à prefeitura por tempo indeterminado e sem custos ao erário público.

Outras duas câmaras frigoríficas também foram instaladas no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, para dar mais agilidade no atendimento do serviço, hoje o único disponível para população mais vulnerável de forma gratuita, para realizar o enterro das pessoas que não têm condições para arcar com as custas do sepultamento.

As câmeras estão sendo utilizadas para o armazenamento dos caixões, enquanto os familiares aguardam o momento do enterro, sem a necessidade do veículo do SOS Funeral ficar aguardando a liberação, já podendo retornar à base para novo chamado.

