'Peço que se juntem a nós pelo bem do povo de Manaus', diz Arthur Neto

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, visitou no início da noite desta terça-feira (21), o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, instalado no Centro Integrado Municipal

de Educação (Cime) do Lago Azul, na zona Norte, que mais cedo recebeu um tomógrafo patrocinado pelo instituto Transire, um dos principais financiadores da iniciativa privada, juntamente com o grupo Samel.

A sala que irá receber o equipamento passa por ajustes finais e a estimativa é de que nesta quarta-feira (22), o tomógrafo entre em funcionamento. Além disso, também foi adquirido um aparelho portátil de raio-x, para atender pacientes com problema de locomoção.

"Esse hospital não é atribuição de um prefeito, mas estamos fazendo o possível para ajudar o governo estadual da forma que podemos. Vou escrever e enviar vídeos para todos os líderes do G20, dizendo que o Amazonas faz tanto por eles, segurando a temperatura e o aquecimento global com sua floresta e seus rios, e que está na hora de devolverem isso, sob a forma de médicos, equipamentos de proteção e tomógrafos. O Amazonas pede socorro com humildade e altivez. Não vamos deixar Manaus virar uma Guayaquil", disse o prefeito, fazendo referência à cidade do Equador, que perdeu o controle da pandemia e sofre com um número elevado de óbitos.

Além de verificar os equipamentos, o prefeito conheceu as novas instalações da farmácia do hospital e do refeitório, que estão sendo finalizadas em uma quadra existente no local. A construção do refeitório e as refeições que serão servidas aos profissionais de saúde que atuam no atendimento aos pacientes com a Covid-19 serão patrocinadas pela fábrica de motocicletas Honda.

"Agradeço à Samel, à Transire e à Honda e deixo meu apelo a todas as outras empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus e que ganham dinheiro nessa terra. Peço que se juntem a nós nesse momento, pelo bem do povo de Manaus", destacou Arthur Neto.

Curados

Nesta terça-feira, quatro pacientes tiveram alta médica do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, que agora contabiliza 12 pacientes curados da Covid-19. Entre eles, Maria Viana, de 54 anos, que ficou internada por quatro dias até poder ir para sua casa. Ela enalteceu todo tratamento recebido e fez um apelo para quem ainda não entendeu a gravidade da situação.

"Saio daqui cheia de alegria para minha casa e digo a todos que essa pandemia uma hora vai passar, mas nossas vidas podem ir embora em segundos. Por favor fiquem em casa", disse a paciente antes de retornar a sua residência.