Quatro pacientes da Fundação Doutor Thomas recebem alta médica

Manaus - Uma cena emocionante. Quatro idosos institucionalizados da Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), que testaram positivo para a Covid-19 e estavam sendo atendidos por uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Manaus, receberam alta médica na tarde desta terça-feira (21).



Ao som de muitos aplausos da equipe médica e com sorriso nos rostos, eles foram transferidos da unidade de tratamento semi-intensivo, montada nas dependências da Fundação pelo grupo Samel, para os pavilhões de alojamentos.

“É realmente algo que nos toca, nos dá esperança”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto ao receber a notícia, ao lado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. “A Fundação Doutor Thomas tem sido referência em geriatria e cuidados humanizados com a terceira idade. É um momento difícil que todos estamos passando, mas notícias como essa renovam nossa vontade de fazer ainda mais”, completou o prefeito.

Doutor Thomas reforçou as medidas de prevenção e controle da doença | Foto: Ione Moreno/Semcom

Desde que houve a confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus na Instituição de Longa Permanência (ILP), a Doutor Thomas reforçou as medidas de prevenção e controle da doença, como a instalação de duas tendas para funcionarem como vestiário fora da sede da FDT, ao lado da unidade semi-intensiva, para que os profissionais que ficarem fixos no local não transitem por dentro da instituição; o refeitório e as dependências da FDT estão em isolamento e a equipe de assistência social e psicologia está atuando nos corredores, para evitar o trânsito de pessoas; a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está disponibilizando profissionais de fisioterapia, técnicos de enfermagem e médicos para ajudar no atendimento dos idosos.

“O coronavírus tem causado medo, angústia, e ver quatro pacientes idosos recebendo alta é um sinal de esperança gigantesco. Sentimento de que nem tudo está perdido e que é possível vencer a doença e continuar a vida", comemorou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

A médica Simone Henriques, que coordena a equipe de saúde da instituição, destacou que os quatro pacientes têm a sorologia negativa para o coronavírus e o IGG positivo, ou seja, estão imunizados. “É uma alegria muito grande diante do cenário desses pacientes, do quanto eles são vulneráveis, mas estamos na luta, no esforço diário, um dia de cada vez e com muita", disse a especialista.

| Foto: Ione Moreno/Semcom

Ainda segundo Simone, a equipe de serviço social da FDT está em contato com familiares, via telefone, tranquilizando sobre a situação dos idosos que seguem em tratamento na instituição. “Os profissionais de serviço social e psicologia estão no suporte aos familiares e, no momento, estamos elaborando um plano estratégico de visitas virtuais para idoso e familiar”, informou a médica.

Uma enfermaria intermediária também foi criada para acomodação de idosos que apresentaram sintomas, mas ainda estão esperando o resultado do teste. Nesse espaço, encontram-se dois idosos, uma do sexo feminino e um do sexo masculino, ambos apresentam problemas respiratórios e já são monitorados pela equipe médica. A Fundação aguarda o resultado dos novos exames realizados para comunicar os parentes. “Caso não sejam atestados positivos, iremos contatar o familiar que possui condições de assistir o idoso em sua residência durante o período de pandemia”, explicou Simone.