AM já registrou seis mortes de PMs e 100 afastamentos por Covid-19

Raimundo Nonato e Clevilande Menandes morreram em menos de 24h | Foto: Divulgação

Manaus – Em menos de 24h, mais dois integrantes da Polícia Militar do Amazonas morreram vítimas de Covid-19, em Manaus. Na terça-feira (21), o sargento da polícia militar Raimundo Nonato da Silva Alexandre e o sargento da reserva da polícia militar Clevilande Menandes dos Santos tiveram complicações na doença e não resistiram.

Até esta quarta-feira (22), seis policiais militares já morreram de covid-19 e cerca de 100, que apresentaram sintomas da doença, seguem internados e/ou afastados. Dois bombeiros também já foram infectados pela doença e outros quatro permanecem afastados de suas atividades.



O sargento Raimundo Nonato da Silva Alexandre, de 47 anos, era lotado na 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Iranduba e estava internado no Hospital Pronto Socorro Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus. Raimundo havia sido eleito presidente do grêmio da Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam), em Iranduba, mas não chegou a tomar posse do cargo.

O sargento militar Clevilande Menandes dos Santos estava internado na Unidade de Pronto Atendimento Campos Sales, Zona Oeste, com sintomas de coronavírus. A ocorrência está sendo atendida pela equipe do serviço social da Polícia Militar do Amazonas.

Em nota, a Associação das Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam) lamentou a perda dos sargentos e os homenageou pela atuação na instituição.

| Foto: Divulgação

Militares das Zonas Norte e Leste recebem EPIs

Nesta quarta-feira, a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas realizou, pela segunda vez, uma ação social de entrega de kits de Equipamento de Proteção Individual (EPI). A campanha ocorreu no Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), Companhias Interativas Comunitárias (Cicons) dos Comandos de Policiamento de Área (CPA) Norte e Leste.

Os kits são compostos de frascos de 300 ml de álcool em gel e máscaras caseiras individuais, que podem ser reutilizadas conforme normas de higienização da Anvisa.

Coronavírus

O Amazonas tem 2.270 casos de coronavírus confirmados e 193 mortes, conforme o último boletim divulgado, na terça-feira (21), pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS)..

Dos casos, 1.809 são em Manaus, com 163 mortes. Nos municípios há 461 casos confirmados e 30 mortos. O número de pacientes fora do período de transmissão também subiu, totalizando 726 casos.