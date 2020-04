Carro é totalmente destruído por incêndio nesta quarta (22) em Manaus

O veículo pegou fogo durante a madrugada desta quarta-feira (22) | Foto: reprodução

Manaus – Na madrugada desta quarta-feira (22) um carro do modelo gol pegou fogo na rua Rio Amazonas, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. Não houve registro de vítimas com o incêndio no veículo e as causas não foram informadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a viatura do Posto Central utilizou 100 litros de água no combate às chamas no veículo e houve perda total do carro.

Outros casos

Um carro, modelo S10, explodiu durante percurso no viaduto localizado na avenida Djalma Batista em setembro de 2019. A cena assustou os condutores que estavam no local. A avenida, que já tem um grande fluxo de veículos, ficou congestionada nas duas vias por conta da ocorrência.