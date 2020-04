Moradores reclamam de buracos em ruas de Manaus

População continua a pedir asfalto de qualidade nas ruas | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – Embora a grande preocupação dos órgãos públicos municipais esteja voltada para o caos na saúde, outros serviços essenciais, como de infraestrutura, por exemplo, devem continuar em Manaus. Moradores reclamam que buracos continuam atrapalhando a circulação de pedestres.

Na rua 225 do núcleo 21 da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, a situação das ruas pede atenção. A principal rua de acesso ao núcleo está esburacada e por conta do tráfego de linhas de ônibus o problema com a pavimentação aumentou nas últimas semanas. A enfermeira Hingred Lins é moradora do local e afirma que o problema persiste.

Os buracos estão espalhados por toda a rua na entrada do núcleo | Foto: Gabriel Rocha

“A entrada do 21 está horrível. Nós que temos carros precisamos desviar de tantos buracos na rua”, disse a moradora.

Também na Zona Norte, no bairro Novo Israel, moradores da rua Boa Sorte reclamam de buracos que se multiplicam por toda a via. O professor Leandro Moraes, pede para que a Prefeitura de Manaus olhe para as ruas do bairro. “Aqui está horrível, ainda tem mais. Essas fotos são só aqui perto da minha casa”, afirmou.

Moradores do Novo Israel pedem asfalto de qualidade | Foto: Leandro Moraes

Na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, principal avenida que passa em frente a um importante shopping da Zona Norte, os buracos são grandes e profundos. Os veículos precisam desviar dos buracos nas ruas ou reduzir a velocidade. Em outros dias, moradores próximos ao shopping se dividem e colocam restos de materiais de construção como tijolos e madeira para diminuir os impactos do buraco na via.

A avenida é de grande movimentação | Foto: Bruna Oliveira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que continuam com o trabalho de recapeamento nos bairros Cachoeirinha, Nova Cidade, Petrópolis, Japiim e Praça 14. A secretaria informou ainda que para cada trecho, cerca de 300 toneladas de material asfáltico são utilizadas.

Ao todo, são 300 trabalhadores envolvidos por etapas e trechos em obras na cidade. As ruas que estão recebendo o serviço são: avenida Danilo Corrêa, no Petrópolis; rua Itapuranga, bairro Novo Aleixo, rua Américo Alvarez, no Japiim e rua Jonathas Pedrosa, no bairro Praça 14.

A secretaria informou onde continuam com o projeto de recapeamento das vias | Foto: Alex Pazuello

A Seminf informou também que desde maio de 2019, quando foi lançada a primeira fase do programa Requalifica, a Prefeitura de Manaus já recapeou ou está recapeando mais de 520 vias em bairros e comunidades das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste da capital, com as etapas 1, 2, 3 e 4. Ao fim da quinta fase, serão quase 600 vias alcançadas, além de outras etapas previstas e de corredores contemplados com ações de tapa-buracos.