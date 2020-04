Amazonas registra primeiro caso de coronavírus no sistema prisional

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que um interno do Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1), foi testado positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (22). Ele está internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e seu quadro de saúde é considerado estável.

O interno deu entrada no sistema prisional no dia 25 de março, em cumprimento a prisão temporária de 30 dias. Ele ficou em quarentena em uma cela da enfermaria, por conta da baixa imunidade e do risco de infecção de uma cirurgia de colostomia a que havia sido submetido no mês de janeiro, quando ainda estava em liberdade. A quarentena é destinada a todos os detentos que entram no sistema prisional desde o início da pandemia.

No dia 2 de abril, após passar mal, ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Na ocasião, foi realizado o teste para o novo coronavírus, e o resultado foi negativo. Ao retornar para a unidade prisional, o interno permaneceu isolado na enfermaria, ou seja, sem contato com os demais detentos.

Devido ao estado debilitado, o interno foi levado para uma nova consulta no último dia 16 de abril, no Platão Araújo, onde ficou internado. No início desta tarde, o exame apontou resultado positivo para a Covid-19.

A Seap informa ainda que não há outros detentos infectados ou com sintomas da doença nas unidades prisionais.

