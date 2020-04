Covid-19: polícia apreende barco com passageiros aglomerados no AM

A embarcação estava viajando de forma clandestina | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Neste feriado de 21 de abril uma embarcação que fazia transporte de passageiros, desobedecendo a determinações para prevenção e combate ao novo coronavírus foi apreendida no município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus.

A embarcação também apresentava excesso de carga. Durante a ação, o dono e o comandante do barco foram detidos. e encaminhados à Delegacia de Tefé. Os policias do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) chegaram até o veículos por meio de denúncias anônimas.

O barco estava nas proximidades da Comunidade do Capivara e São Francisco, com número excessivo de passageiros, que vinham aglomerados e, com o auxílio de uma lancha, estaria transportando-os até a cidade de Tefé. O veículo não tinha autorização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam).

*Com informações da assessoria