Equipe de robótica arrecada máscaras e alimentos para doação

Manaus - A equipe de robótica da Escola SESI Êmina Barbosa Mustafa, Team Prodixy, tem o objetivo de ajudar a sociedade amazonense dentro dos ramos de atuação conhecido como Steam que desenvolve ações voltadas para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Nesse período de isolamento a equipe desenvolveu projetos que buscam doar máscaras e alimentos a pessoas em vulnerabilidade social.

De acordo com a líder da Team Prodixy, Valeska Gonçalves, a iniciativa surgiu com o intuito ajudar a população. “Nós já participamos de várias competições onde conquistamos prêmios, reconhecimento e sempre fomos estimulados a contribuir com a comunidade local. Diante de um período tão difícil que é pandemia, é extremamente importante ajudar as pessoas necessitadas que não possuem condições de comprar máscaras para se prevenirem ou que foram afetadas economicamente pela crise que esse momento trás", explicou Valeska.

A equipe desenvolveu dois projetos, todos buscam arrecadar dinheiro para comprar alimentos e máscaras que serão doadas a pessoas em vulnerabilidade social. A estimativa é que seja arrecadado o valor de R$ 1,5 mil.

“Uma parte do valor arrecadado será investido na confecção das máscaras e posteriormente doadas a comunidades carentes. A outra parcela será usada para comprar cestas básicas que serão doadas para as escolas estaduais e municipais que estejam distribuindo alimentação para alunos de baixa renda que estão sendo afetados pela falta de alimentação. Nós entendemos que essa é uma realidade de muitos alunos em Manaus e o objetivo é contribuir para a melhoria da situação”, ressaltou a líder.

Como doar?

A Team Prodixy, desenvolveu dois métodos de doação para que os interessados pelo projeto possam colaborar.

“A primeira forma de doação é por meio da nossa vaquinha online, onde o valor mínimo para doação é R$25,00 e o máximo R$ 1.500. A segunda opção é para quem deseja doar as cestas básicas, máscaras prontas ou os itens para confecção ao invés do dinheiro”, informou Valeska.

A vaquinha de doação está disponível por meio do link: http://vaka.me/1009848 e para mais informações, basta entrar em contato pelos números: (92) 99205-8324, 98153-8324 ou 99211-7701.

Conheça a Team Prodixy

A Team Prodixy foi formada em 2016 com alunos que se interessavam pelas competições de robótica oferecidas pela First Tech Challenge (FTC) em parceria com o Sesi Amazonas. Atualmente a equipe é formada por sete membros que buscam levar os conhecimentos adquiridos das pesquisas para a sociedade por meio de projeto que beneficiem a população.

Em 2019, a equipe passou a competir pela First Tech Challenge (FTC) com o desenvolvimento de um robô capaz de desenvolver desafios dentro da arena de competição. A equipe foi premiada na categoria “Conexão”, considerada pelos juízes a mais conectada com as metodologias Steam que permeiam a construção dos desafios.

Neste ano, no Festival SESI de Robótica,em São Paulo (SP) a Team Prodixy conquistou dois prêmios da temporada, o de “Aliança Vencedora” e o chamado “Dean’s List”, que classifica um membro da equipe, para o World Festival, em Houston, Texas.