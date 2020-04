MARA - 'É o maior desafio da carreira', relata médico sobre pandemia

Médico conta como têm sido a guerra contra a doença | Foto: Michell Mello/Secom

Manaus – A medicina mundial está passando por uma dos maiores desafios já vistos. “Nunca passamos por algo parecido” esta é a declaração do médico Felipe Vitorio que trabalha na cardiologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), no Hospital Militar de Manaus (HMAM), Hospital Adventista de Manaus e faz procedimentos cardiológicos intervencionistas nos hospitais Check Up e Rio Negro. Ele conta como tem sido as últimas semanas de contato com pacientes graves pelo novo Coronavírus.

O maior desafio da carreira

É assim que define o médico a respeito da doença que mudou a rotina mundial. O médico é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mora em Manaus há dois anos. Logo quando chegou em Manaus passou no concurso para ser cardiologista do HUGV e trabalha lá desde novembro de 2018.

Formado há mais de 10 anos, Felipe Vitório conta que antes de formar na universidade teve lembra do grande surto da doença H1N1 e relata que o Coronavírus é totalmente diferente daquilo que a medicina já viu.

" Neste período todo, desde quando me formei, nunca vimos nada igual ao cenário atual. O sistema todo praticamente parando para atender apenas uma doença. Os hospitais tendo que parar as atividades de ambulatórios, consultas e exames ou reduzir para manter o que é essencial, mas voltando toda a sua capacidade para manter só o que é essencial. É uma coisa que nunca tínhamos visto, até lembra um pouco da H1N1, mas não chega a ser igual. Eu estava me formando na época, não tive muito contato com a doença, mas pelo que lembro não parece que chegou a este ponto que chegamos hoje. Desde quando me formei não vi nada semelhante. Posso dizer que esse é o momento mais crítico que já vivemos até agora " Dr. Felipe Vitorio, Médico cardiologista - CRM AM 6843

Diretamente na UTI

Dr. Felipe trabalha diretamente com os pacientes mais graves que estão internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ele relata o perfil desses pacientes graves e ressalta que as equipe médicas superam desafios diários para salvar vidas.

“Nossa preocupação está nos perfis dos pacientes. Existem pessoas que não desenvolvem quadros graves, existem aqueles que estão com o vírus, mas se permanecerem em casa vão melhorar e outros mais graves que precisam receber o tratamento em UTI. Eu tenho contato com esses mais graves, são pacientes extremamente difíceis de tratar. Praticamente todos usam a ventilação mecânica e o pulmão é muito acometido. São coisas assim que nós não estávamos acostumados a ver com quadros de pneumonias e doenças respiratórias. O que a gente percebe é que muitos morrem pela gravidade da doença. Todos os pacientes com o Coronavírus demoram para se recuperar e é bem difícil”, disse.

O médico relembra também todo o esforço das equipes que trabalham direto com os contaminados. Embora haja a pesquisa com tratamento da Cloroquina em pacientes no Amazonas, ainda é cedo saber como serão os próximos dias em busca de um tratamento eficaz contra a doença.

“Equipes médicas e de enfermagem tem muito trabalho, pois o acompanhamento é constante. A gente tenta dar todo o suporte, mas passam muito tempo internado e consequentemente podem se agravar com o passar do tempo. Ainda restam muitas dúvidas sobre o tratamento, mas nenhum que já ouvimos ou lemos, foi tão eficaz. Estamos numa fase muito inicial da doença. É muito complexo e atrapalha bastante o nosso trabalho. O que a gente faz é dar as medicações de acordo com as orientações que temos. O que nos deixa preocupados são os perfis desses pacientes mais graves e que demoram a melhorar”, enfatizou Felipe.

Família e profissão

Dr. Felipe tem esposa e um filhos de três anos. Ele conta que o momento de trabalho é intenso, mas a preocupação também está na família. A rotina é de cuidados com o contato durante os plantões médicos e quando chega em casa diariamente.

“É complicado porque eu tenho que ir para o hospital. Não existe essa de escolher. Eu tenho que ir. Lá tem pessoas que precisam de mim e eu preciso oferecer minha ajuda nessa pandemia. ‘Não ir’ não é uma opção para mim. Eu volto para minha casa e tenho todo cuidado porque tem pessoas importantes para mim. Uso os materiais de proteção, até porque tenho o contato direto com pacientes gravíssimos. O que fizemos ultimamente foi evitar o contato com os nossos sogros que são idosos não queremos que eles sejam infectados. Estamos com todo o cuidado porque minha família é importante”, explicou Felipe.

Colegas de profissão que se foram

O que mais marcou as últimas semanas na rotina do médico foram as notícias de mortes de colegas na saúde. Conforme dados da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS) até o dia 18 de abril, 376 profissionais testaram positivo, entre eles estão 56 médicos, 69 enfermeiros e 154 técnicos. Ao todo foram 983 afastamentos.

“O que me marcou mais não foram os casos que tive contato, mas saber das mortes de colegas de profissão. Até semana passada ficamos sabendo de seis mortes. Isso mexe muito com a gente porque são óbitos que poderiam ser evitadas caso a gente não estivesse vivendo essa situação tão grave. Pode ser que muitos tivessem sido contaminados em casa ou nas unidades, não sabemos, mas isso nos deixa tristes e comovidos, pois são colegas de profissão. Isso nos preocupa não estamos acostumados, isso não é notícia comum", disse o médico consternado.

