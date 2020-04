Wilson Lima pede ajuda a países para combater a Covid-19

Manaus - Nesta quarta-feira (22) o governador Wilson Lima disse que está elaborando uma carta para enviar à Força-Tarefa Mundial de Governadores para Climas e Florestas (GCF Task Force – sigla em inglês) com o objetivo de mobilizar uma cooperação internacional entre os países em desenvolvimento no combate ao Coronavírus (Covid-19). Ele afirmou, ainda, que também endossa a proposta do prefeito de Manaus, Artur Neto, para ampliar articulações com organismos internacionais em auxílio aos esforços que já vêm sendo feitos no Amazonas.

“Eu entendo que esse é o caminho, esse é o momento de união e da gente pedir ajuda de quem pode nos estender a mão. O Governo do Estado tem uma relação muito próxima com alguns organismos internacionais. Este ano, eu sou o presidente do Fórum Internacional para Climas e Florestas, que seria realizado agora em maio. Então, vou fazer um apelo para o GCF, que reúne 38 governadores de estados e províncias de áreas de floresta, para pedir esse socorro para a Amazônia”, declarou Wilson Lima, em entrevista à rede CNN Brasil.

O documento, que será enviado também à ONU, via Organização Mundial da Saúde (OMS) e Programa das Nações Unidas (PNUD), abordará a necessidade de apoio especial aos governos estaduais de países pobres e em desenvolvimento, que estão enfrentando de maneira mais aguda os problemas ocasionados pelo Covid-19.

Wilson Lima disse, ainda, que o Governo do Amazonas já mantém uma boa relação com o banco alemão KfW, que tem apoiado projetos no estado, principalmente voltados ao meio ambiente, assim como a Noruega, com quem o Governo do Amazonas vai tratar da possibilidade de uso de parte dos recursos do Fundo Amazônia, que estão parados para projetos, nas ações de combate ao Covid-19.

“Nós estamos precisando de respiradores, de equipamentos de proteção individual; precisamos de profissionais na área de saúde, porque nossos profissionais que estão na linha de frente estão adoecendo. Esse é o momento em que temos que usar o mesmo esforço internacional que nos cobram para reduzir as queimadas, para salvar vidas do povo da Amazônia, e do Amazonas, que está sofrendo com essa pandemia", afirmou o governador, destacando que vários países enfrentam problemas com a pandemia e que esse é um momento de união global.

Além disso, ele ainda acrescentou que toda e qualquer parceria é bem-vinda não só para o enfrentamento na capital, mas também no interior. “O Amazonas é um estado de dimensões continentais e a estrutura de saúde no interior precisa ser totalmente reforçada. Temos trabalhado nisso desde que chegamos, com alguns avanços, mas ainda há muito o que ser feito. A carência é enorme, incluindo mão de obra. Para se ter ideia, não adiantaria ter UTIs, nos municípios, neste momento, levando em conta que não haveria médicos para dar plantão nessas UTIs”, afirmou.

