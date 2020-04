Governo do Amazonas recebe doações de EPIs e insumos de saúde

Manaus - O Governo do Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (22), cerca de dois mil itens que foram doados por empresas do setor privado. Foram entregues na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), 1.700 protetores faciais doados pela Whirlpool, 140 circuitos respiratórios doados pela Videolar, além de outros itens de saúde oriundos de doação da Moto Honda da Amazônia.

O material vai ser distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para as unidades da rede estadual, como ajuda no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Também, nesta quarta-feira, o Hospital Delphina Aziz recebeu 200 máscaras de proteção, doadas pela empresa Ateliê Versage.

Outras doações

O Governo do Amazonas tem buscado parcerias para ampliar o estoque de insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A Organização Mundial de Saúde (OMS) vem alertando para a escassez no mercado e o aumento do consumo em até 100 vezes em relação à demanda normal. Segundo a organização, os preços subiram até 20 vezes mais. Diante do cenário causado pela pandemia, a iniciativa privada tem contribuído para ampliar os estoques, evitando que haja desabastecimento.

A Cervejaria Ambev doou 15 mil frascos de álcool em gel que, serão utilizados pela rede pública de Saúde e por órgãos que trabalham no combate à pandemia de Covid-19. Já a Recorfarma Indústria da Amazônia Ltda, empresa de concentrados da Coca-Cola em Manaus, doou 40 toneladas de álcool etílico 70%.

Um lote com 1200 frascos de 500 ml de álcool em gel foi doado pelo Grupo Atem ao hospital. Ao todo, a empresa de combustíveis doou 26 mil litros de álcool 70% para a área da saúde do Estado e 2500 litros de etanol para a fabricação do produto.

O Centro Universitário do Norte (Uninorte) produziu e entregou mil frascos de 250 ml de álcool em gel. O hospital Israelita Albert Einstein, além de 24 mil litros de álcool em gel, doou cem mil máscaras. A Defesa Civil recebeu a entrega de 10 motobombas da empresa Moto Honda da Amazônia. Já o projeto “Liga Contra o Covid Manaus” doou 60 protetores faciais. Colchões e itens de cama e banho foram doados pelas empresas Bemol e TV Lar, respectivamente.

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em parceria com entidades do setor industrial, doou 20 máquinas de costura para a produção de máscaras pelos internos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Também para a Seap, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) doou sete notebooks para a realização de parlatórios.

*Com informações da assessoria