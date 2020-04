Ajude a encontrar o "Lobinho do Nova Cidade"

Lobinho tem pele morena, estatura mediana e corpo magro | Foto: Divulgação

Manaus- Ronny de Jesus Roque, mais conhecido como “Lobinho do Nova Cidade”, está desaparecido há quatro dias. O homem foi visto pela última vez na tarde de sábado (18), na casa da mãe dele no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. De acordo com a família, Lobinho tem 26 anos, possui problemas mentais, não sabe falar e nem escrever.

Segundo relatos familiares, não é a primeira vez que o homem some. Porém, desta vez, não há pistas sobre o paradeiro de Ronni. Para Rosana de Jesus, que é tia de Lobinho, os dias parecem não ter fim. Sem nenhuma pista, a família segue procurando diariamente o jovem.

“Precisamos de alguma notícia do Ronny. Ele saiu da casa da mãe dele sozinho, descalço e sem camisa. Vestia apenas uma bermuda amarela. A única informação que chegou para gente até agora é que ele tinha sido visto no ônibus da linha 678, a caminho do Terminal quatro (T4). Estamos desesperados, todos os dias eu saio a procura dele. Já fui várias vezes ao terminal ver se o encontro”, disse Rosana.

Características Físicas

Lobinho tem pele morena, estatura mediana e corpo magro. O homem sofreu um acidente quando mais jovem e isso acarretou em uma limitação dos movimentos no braço esquerdo. Por isso, é comum ele ficar com o braço esquerdo próximo ao rosto. O homem mora há pouco tempo na Zona Sul. Ele e a família residiram no bairro Nova Cidade, Zona Norte, por muitos anos e daí vem o apelido de Ronny.

Informações

Quem tiver informações de Lobinho pode entrar em contato com a família pelos números: 99496-8723 ou 99294-9780. Você também pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada pelo número (92) 3214-2268.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.