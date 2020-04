Em Manaus, profissionais de saúde não conseguem fazer teste rápido

Os profissionais reclamam da falta de suporte | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Os profissionais de saúde estiveram, na tarde de quarta-feira (22), no prédio do curso de enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). No local, o centro de triagem atende enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e outras categorias que trabalhavam diretamente no enfrentamento da Covid-19 para realização de testes rápidos. Os profissionais reclamam da falta de suporte do Governo.

Karen, que é enfermeira, diz que tentou fazer o cadastro no aplicativo Sasi há dois dias. Ela compareceu no prédio para fazer o teste rápido, mas não recebeu atendimento.

Em nota, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) disse que a data da testagem é informada pelo aplicativo e que é necessário o solicitante aguardar a mensagem automática enviada na plataforma.

Nos últimos dias, o centro de triagem recebeu uma demanda elevada de solicitações, o que tem deixado o agendamento para o teste rápido mais lento.

