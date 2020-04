Policiais do AM recebem kits de proteção contra Covid-19

Em meio à pandemia da covid-19, os servidores não hesitam em ir às ruas | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Seis policiais militares já morreram com a Covid-19 no Amazonas. No intuito de tentar amenizar a contaminação dos militares, a Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Amazonas entregou centenas de kits de equipamento de proteção individual na quarta-feira (22).

Servir e proteger, esse é o lema da Polícia Militar do Amazonas. Por isso, mesmo em meio à pandemia da covid-19, os servidores não hesitam em ir às ruas.

Na tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus nos quartéis, a associação fez a distribuição de 500 kits com álcool em gel e máscaras caseiras individuais para os militares.

Em menos de 24 horas, dois policiais militares morreram de covid-19. No total já são seis policiais militares vítimas fatais da doença no Amazonas. Cerca de 120 seguem internados ou afastados. Dois bombeiros também já foram infectados pela doença.

