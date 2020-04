Sobe para 10 o número de mortes de PMs por coronavírus no Amazonas

Policiais receberam materiais de proteção na quarta-feira (22) | Foto: divulgação

Manaus – Com a confirmação de mais três mortes por coronavírus, nesta sexta-feira (24), subiu para 10 o número de policiais militares mortos por Covid-19 no Amazonas. Os militares morreram com suspeita da doença e familiares aguardavam o diagnóstico.

As mortes incluem oito sargentos, um major e um tenente. Cerca de 100 oficiais seguem internados e/ou afastados. Dois bombeiros também já foram infectados pela doença e outros quatro permanecem afastados de suas atividades.

Sargento Carlos da Silva Bentes | Foto: Divulgação

O sargento da reserva da Polícia Militar Carlos da Silva Bentes morreu na quinta-feira (23). Carlos estava internado desde o dia 16 deste mês, no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus e recebeu o diagnóstico no sábado (18), quando entrou em isolamento social.

Em nota, a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam) desejou condolência à família e amigos e agradeceu a atuação do sargento na Polícia Militar.

Em auxílio à atuação dos oficiais, foram entregues, na quarta-feira (22), kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), compostos de frascos de 300 ml de álcool em gel e máscaras caseiras individuais, que podem ser reutilizadas conforme normas de higienização da Anvisa.



Coronavírus

O Amazonas contabilizou 2.888 casos de coronavírus confirmados no estado e 234 mortes vítimas, até quinta-feira (23), conforme dados divulgados pela Fundação de Vigilância de Saúde (FVS).

Na capital, até o momento há o registro de 193 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Os 14 municípios com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (14), Iranduba (5), Maués (5), Itacoatiara (4), Parintins (3), Careiro Castanho (2), Manicoré (1), Tabatinga (1), Presidente Figueiredo (1), Tefé (1), Novo Airão (1), Barcelos (1), Beruri (1) e Carauari (1); totalizando 41 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.