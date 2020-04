Morre mais um PM por Covid-19 no AM; número de afastados passa de 150

Manaus - Mais um policial militar foi vítima do novo coronavírus no Amazonas . O sargento Glerson, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) morreu, nesta sexta-feira (24), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus. Com isso, o número de vítimas dentro da corporação sobe para 11.

O estado tem mais de 150 policiais afastados do trabalho por suspeita de Covid-19, segundo a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam).

"O policial militar, depois da saúde, é a linha de frente no combate ao coronavírus. Eles têm contato direto com pessoas infectadas e continuam fazendo seus trabalhos com muito orgulho e caráter. Quando são infectados caem no sistema público de saúde, que não teve vaga, e ficam na fila de espera e podem morrer nesse tempo. Então, precisamos que seja tomada providências nesse sentido", disse sargento Igor Silva, presidente da Appbmam à imprensa.

Igor Silva falou também da preocupação de toda a tropa ser infectada. " Temos mais de 150 policiais afastados com suspeita de Covid-19 e quatro bombeiros militares. Por conta da falta de testes rápidos, esses policiais podem voltar a trabalhar infectados e transmitir os vírus para os colegas. Se continuar assim, eu garanto, que mais da metade ou toda a PM vai acabar doente", afirmou.

Em auxílio à atuação dos oficiais, foram entregues, na quarta-feira (22), kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), compostos de frascos de 300 ml de álcool em gel e máscaras caseiras individuais, que podem ser reutilizadas, conforme normas de higienização da Anvisa.

Coronavírus

O Amazonas contabilizou, até quinta-feira (23), 2.888 casos de coronavírus confirmados e 234 mortes vítimas, conforme dados divulgados pela Fundação de Vigilância de Saúde (FVS).

Na capital, até o momento há o registro de 193 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Os 14 municípios com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (14), Iranduba (5), Maués (5), Itacoatiara (4), Parintins (3), Careiro Castanho (2), Manicoré (1), Tabatinga (1), Presidente Figueiredo (1), Tefé (1), Novo Airão (1), Barcelos (1), Beruri (1) e Carauari (1); totalizando 41 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.