Após saber que pode ter Covid-19, paciente foge de hospital em Manaus

Pedro estava internado na unidade hospitalar desde a última terça-feira (21) | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Familiares de Pedro Nascimento de Moura, de 55 anos, estão desesperados por notícias sobre o paradeiro dele após ele desaparecer, na manhã desta sexta-feira (24). Por volta das 11h, o homem fugiu do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde estava internado desde a última terça-feira (21), com suspeita do novo Coronavírus (Covid-19).

A sobrinha de Pedro, Samantha Moura contou ao Em Tempo que ele entrou na unidade hospitalar com muita falta de ar e ficou entubado. O homem foi submetido a uma série de medicações e a família acredita que isso mexeu com o psicológico do paciente.

"A minha prima falou com ele na quinta e percebeu que ele não estava psicologicamente bem. Como o quadro dele é suspeita de coronavírus, ele estava sozinho no hospital, sem a presença de um acompanhante. Mas todo dia, alguém da família ia ao hospital. Infelizmente, hoje (24), meu tio fugiu do local e absolutamente ninguém impediu que ele fizesse isso. Ele sumiu por volta das 11h30 e só fomos comunicados às 16h. Estamos indignados com a conduta do hospital, tanto em não impedir a fuga dele, quanto a demora em avisar para a família o fato", argumentou.

Samantha explicou que câmeras do hospital registraram o momento em que Pedro tentou entrar em uma viatura policial e foi retirado do local. Ele, posteriormente, teria tentado entrar em outro carro que estava ligado e causou um pequeno acidente.

"Apenas retiraram ele dos carros e não fizeram nada. Ele atravessou a rua em direção a um shopping nas proximidades e, desde então, não temos nenhuma notícia. A família está completamente desesperada por notícia", declarou.

Quem tiver notícias sobre o paradeiro de Pedro pode entrar em contato com os familiares dele por meio dos números: (92) 99441-8829 (Euler); 98426-1785 (Mariene-Filha) e 98838-1412 (Pedro).

O Em Tempo entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para pedir o posicionamento do órgão sobre os procedimentos adotados em torno da fuga de Pedro, mas até a publicação do material ainda não havia recebido retorno. Assim que obtivermos resposta, a publicação será atualizada.