Covid-19: Correios realizam entrega do Cartão Cidadão no Amazonas

Manaus- Os Correios iniciaram, nesta semana a entrega do cartão do Programa Apoio ao Cidadão às famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado do Amazonas. Em contrato efetivado com o governo estadual, a empresa mobilizou os carteiros para fazer a entrega dos documentos exclusivamente em Manaus.



Somente na capital, serão distribuídos 25 mil cartões às famílias previamente cadastradas pelo governo. Caso os Correios não consigam fazer a entrega, por motivos de ausência do destinatário ou endereço desatualizado, o beneficiário deverá fazer a retirada na agência mais próxima da sua residência em Manaus.

Com o cartão, é possível comprar gêneros alimentícios, produtos de limpeza e de higiene pessoal. O crédito será de R$ 200 mensais, que poderá ser utilizado por três meses, totalizando R$ 600 de benefício.

Na página da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS), estão disponíveis a lista de estabelecimentos comerciais associados e as agências dos Correios em que os cartões serão armazenados, na impossibilidade da entrega residencial.

Os Correios, que desempenham um serviço essencial, mais uma vez demonstram seu compromisso com a sociedade brasileira em situações de calamidade pública, neste contexto emergencial da pandemia da Covid-19.

*Com informações da assessoria