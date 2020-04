Vídeo: Moradores denunciam risco de desabamento no Mauazinho

Segundo moradores, o barranco está próximo de afetar mais uma rua | Foto: Divulgação

Manaus – Após ocorrência de desabamento na rua Manoel Ribeiro, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus com perdas de moradias , os moradores ainda enfrentam, um mês depois, o medo de perderem as casas. Na manhã deste sábado (25), um barranco no local continua a ceder com forte chuva.

O local já sofreu com desabamento de casas próximas ao barranco e os moradores denunciam que somente ações paliativas são realizadas na rua. A técnica em enfermagem Fátima Lúcia, 51 anos, informou que ocorreu uma obra de desvio próxima ao barranco mas com a chuva intensa, a obra cedeu.

‘’O barranco acabou de chegar na rua. A Manoel Ribeiro está sendo engolida pelo barranco e os desvios que eles fazem, cede. O barranco está próximo de afetar mais uma rua’’, afirmou a moradora Fátima Lúcia.

Auxílio Aluguel

No último desabamento, os moradores receberem a promessa de inserção no Programa de Auxílio Aluguel pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), mas Fátima informou que não foi realizado o pagamento.

‘’Prometeram um auxílio em até 20 dias e algumas famílias saíram com essa promessa, mas até agora não recebemos nenhum tipo de auxílio e os moradores que não tiveram suas casas destruídas estão aqui novamente’’, disse a moradora.

Posicionamento

O EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). O órgão informou que a área do Mauazinho é monitorada rotineiramente pelo órgão e que em épocas de chuva, a região sofre muito com os desbarrancamentos.

Em nota, a Seminf informou que irá encaminhar a demanda para a Defesa Civil do Município e que providências serão tomadas.

A Defesa Civil, também foi procurada mas até a publicação da reportagem, O EM TEMPO não recebeu resposta.

Confira o vídeo da situação na rua Manoel Ribeiro: