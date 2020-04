Manaus registra 25 ocorrências devido a forte chuva neste sábado (25)

A avenida Brasil no bairro Compensa ficou alagada devido ao transbordamento do igarapé que fica ao longo da via. | Foto: Divulgação

Manaus - A Central de Emergência 199 da Defesa Civil, registrou 25 ocorrências em Manaus devido a forte chuva que atingiu a capital até às 14h deste sábado (25). Houveram ocorrências de nove alagações nos bairros São Jorge, Compensa 2, Vila da Prata, Santo Antônio e Nova Esperança (Todos na zona Oeste ), Chapada (Zona Leste) e Centro da capital.

Até o momento foram registrados cinco desabamentos nos bairros Santo Agostinho, São José 3, Compensa 3 e Novo Aleixo e um desabamento parcial no bairro Compensa 3.

Deslizamentos

Também foram registrados três deslizamentos de barrancos nos bairros Tancredo Neves (Zona Norte), Petrópolis (Zona Centro-sul) e Mauazinho (Zona Leste). Houve uma vítima lesionada em deslizamento no Mauazinho que recebeu atendimento médico no local.

Nos bairros São Jorge, Lírio do Vale e Ponta Negra, todos na zona Oeste, aconteceram três desabamentos de muro. Parte do muro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Bis), no São Jorge, caiu nesta manhã, por volta das 10h. A ocorrência foi atendida por agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Defesa Civil esteve no local para avaliar os riscos.

Na zona Norte de Manaus, os bairros Novo Aleixo e Monte Sinais apresentaram riscos de desabamento e a Defesa Civil realiza o monitoramento da região.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o pluviômetro registrou nas últimas horas, 147 milímetros de chuva em Manaus e a previsão indica que a chuva deve se estender até a noite deste sábado.