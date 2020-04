Vídeo: Lazer ou imprudência? Jovens brincam em igarapé na Compensa

Veja o vídeo durante a forte chuva em Manaus neste sábado (25) | Foto: Reprodução

Manaus – Vários vídeos estão circulando nas redes sociais sobre a forte chuva na manhã deste sábado (25). Entre as ocorrências estão alagações, deslizamentos de barrancos e quedas de muros. Um dos vídeos chama atenção porque mostra moradores do bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, pulando no igarapé e como uma espécie de diversão se deixam ser levados pela correnteza.

O vídeo filmado dentro de um veículo mostra pelo menos 12 pessoas pulando da ponte e um cachorro que acompanha a brincadeira. Ao redor, na rua, outros pedestres param para assistir a espécie de performance dos jovens.

Veja o vídeo:

Ocorrências

Ao todo foram contabilizados pela Defesa Civil até esta tarde, cerca de 25 ocorrências entre elas estão: nove alagações nos bairros Chapada, Centro, São Jorge, Compensa 2, Vila da Prata, Santo Antônio, Nova Esperança e Japiim; cinco desabamentos nos bairros Santo Agostinho, São José 3, Compensa 3 e Novo Aleixo; ocorreu um desabamento parcial na Compensa 3; três desabamentos de muros nos bairros São Jorge, Lírio do Vale, Ponta Negra, Adrianópolis e Parque 10.

Dentre as ocorrências estão também um deslizamento de barranco nos bairros Mauazinho, Tancredo Neves e Petrópolis, com vítima lesionada; duas ocorrências foram atendidas com casas com risco de desabamento no Novo Aleixo e bairro Monte Sinai, na Zona Norte.