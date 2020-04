Muro do Atlético Rio Negro Clube desaba após forte chuva em Manaus

A forte chuva na manhã deste sábado (25) causou prejuízos em toda a cidade | Foto: Reprodução

Manaus – O muro ao lado do Ginásio do Atlético Rio Negro, localizado na avenida Epaminondas no Centro de Manaus, desabou após a forte chuva na manhã deste sábado (25). Apesar da queda, não houve pessoas feridas no incidente.

O Portal Em Tempo conversou com a equipe de assessoria do clube que informou que medidas estão sendo tomadas para isolar o local. O muro estava localizado ao lado do ginásio e ao desabar atingiu parte de um galpão. A estrutura já estava nos planos de ser substituída.

“A partir de segunda-feira (27) já vamos refazer, não totalmente o muro, mas vamos limpar e arrumar para não ter entrada de terceiros. Vamos isolar e já começar o serviço na próxima semana”, explicou a assessoria de imprensa do local.

Ainda não houve registro de valores de prejuízo e o clube pediu apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para a retirada do entulho.

O muro desabou após forte chuva. Ninguém ficou ferido | Foto: reprodução

Prejuízos por toda a cidade

A Defesa Civil do município contabilizou 25 ocorrências entre elas estão: nove alagações nos bairros Chapada, Centro, São Jorge, Compensa 2, Vila da Prata, Santo Antônio, Nova Esperança e Japiim; cinco desabamentos nos bairros Santo Agostinho, São José 3, Compensa 3 e Novo Aleixo; ocorreu um desabamento parcial na Compensa 3; três desabamentos de muros nos bairros São Jorge, Lírio do Vale, Ponta Negra, Adrianópolis e Parque 10.

Dentre as ocorrências estão também um deslizamento de barranco nos bairros Mauazinho, Tancredo Neves e Petrópolis, com vítima lesionada; duas ocorrências foram atendidas com casas com risco de desabamento no Novo Aleixo e bairro Monte Sinai, na Zona Norte.