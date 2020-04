Vídeo: Hospital da criança alaga e funcionários retiram água da chuva

O vídeo foi feito dentro do Hospital da Criança no bairro Compensa | Foto: Reprodução

Manaus – Um vídeo circula nas redes sociais e mostra enfermeiros com rodos e objetos de limpeza retirando água do corredor do Hospital e Pronto Socorro da Criança, localizado na avenida Brasil, bairro Compensa (Zona Oeste). De acordo com informações, a alagação aconteceu após a forte chuva na manhã deste sábado (25).

Veja o vídeo:

Um corredor da unidade de saúde estava com água da chuva | Autor: Reprodução

Nas imagens é possível ver cinco servidores utilizando rodos de limpeza a fim de tirar a água empoçada no corredor do hospital. O vídeo foi feito por um dos trabalhadores do local. A água invadiu pelo menos 11 salas da unidade.

Nas redes sociais uma mãe disse que nunca tinha visto a cena. “Ou a equipe de saúde esgota água ou atende, não é possível assumirem mais essa função”, afirmou. Ao assistir o vídeo, um trabalhador autônomo respondeu: “Os profissionais de lá são bons, eles merecem respeito e um local decente para trabalhar”.

O portal EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) para saber sobre as causas da inundação no hospital e esclarecer sobre possíveis problemas na estrutura do hospital referência em tratamento infantil no Amazonas. Até o fechamento da matéria não houve resposta.





Matérias relacionadas



https://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/200743/video-drogaria-e-invadida-por-enxurrada-e-remedios-ficam-boiando

https://d.emtempo.com.br/amazonas/200724/video-lazer-ou-imprudencia-jovens-brincam-em-igarape-na-compensa

https://d.emtempo.com.br/amazonas/200718/video-moradores-denunciam-risco-de-desabamento-no-mauazinho