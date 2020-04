Papa Francisco manifesta preocupação com a situação de Manaus

No desejo de proximidade, papa Francisco, disse que rezava pelos falecidos e suas famílias. | Foto: Agência Brasil

Manaus - Na tarde de sábado (25), o Papa Francisco telefonou ao Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, manifestando a sua solidariedade e proximidade. O Santo Padre desejou saber da situação em relação à pandemia na cidade de Manaus. Manifestou sua preocupação com os povos indígenas, os ribeirinhos e os pobres.

Ao saber das ações de solidariedade, o santo padre agradeceu o que os fiéis, grupos, pastorais, religiosos/as, padres, da Arquidiocese tem feito para amenizar o sofrimento das pessoas. No desejo de proximidade disse que rezava pelos falecidos e suas famílias.

O Arcebispo agradeceu as palavras de conforto e consolo, apresentando ao Papa o que a Arquidiocese tem feito no cuidado dos irmãos/ãs que vivem nas nossas ruas, na distribuição de cestas básicas, na atenção às pessoas que sofrem, no atendimento aos migrantes. Lembrou que, neste sábado, as chuvas trouxeram ainda mais sofrimento às nossas periferias. Também pediu ao Santo Padre uma bênção para toda a Arquidiocese, especialmente aos que tem socorrido os mais necessitados com doações e com a presença nos locais de acolhida e distribuição de alimentos.

Dom Leonardo também conta que o santo padre afirmou que tem rezado por todos nós. “O Papa, no final, agradeceu mais uma vez e afirmou que reza por todos nós e que enviava uma bênção especial para a Amazônia. Somos profundamente agradecidos ao Papa Francisco pelo seu gesto paterno-eclesial”, disse o arcebispo.





