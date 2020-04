Titular da Susam, Simone Papaiz, testa positivo para Covid-19

O resultado do exame foi anunciado à imprensa, na manha deste domingo (26) | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou através de Nota à imprensa que a titular da pasta, Simone Papaiz, após realizar exame na última quinta-feira (23), testou positivo para a Covid-19. O resultado do exame saiu na noite de sábado (25).

A secretária está em isolamento social, em que ficará por 14 dias como recomendam às autoridades sanitárias, em bom estado de saúde e seguindo todas as recomendações médicas para que se recupere.

Segundo a nota, mesmo em casa, a secretária continua à frente das ações realizadas pela Susam para o enfrentamento do novo coronavírus no Estado. Enquanto isso, presencialmente, os trabalhos seguem sob a responsabilidade dos secretários executivos e executivos adjuntos da pasta.

“Me sinto bem e, seguindo as orientações das autoridades médicas, farei o isolamento social pelo prazo determinado, mas darei continuidade ao trabalho, mesmo à distância, junto com a minha equipe”, afirmou.

Recém-chegada

Simone Papais assumiu a pasta no dia 04 de abril, no meio da crise do aumento de casos de Covid-19 no Amazonas, após a saída do então secretário, Rodrigo Tobias. Ela é biomédica, especialista em gestão hospitalar.









