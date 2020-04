Ponte do Parque dos Bilhares apresenta erosão após chuva em Manaus

O local serve de passagem para ciclistas, pedestres e automóveis e apresentou exposição no bloco do pilar do equipamento | Foto: Reprodução

Manaus – O Parque dos Bilhares, localizada às margens do Igarapé do Mindu, na avenida Djalma Batista, zona Centro-sul, vêm sofrendo erosão no solo próximo à ponte e após a forte chuva que caiu em Manaus no último sábado (25), mais estragos ocorreram, conforme mostram imagens enviadas ao portal EM TEMPO por um leitor.

O local serve de passagem para ciclistas, pedestres e automóveis e apresentou exposição no bloco do pilar do equipamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a erosão não demonstra risco à estrutura e permanece com as fundações intactas.

Técnicos da Seminf foram acionados e estiveram no local, brevemente, para avaliar medidas de contenção no desgaste e demais reparos necessários.

Ação da Seminf

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) tem elaborado desde o final de 2019, um levantamento técnico de obras de manutenção preventiva e corretiva necessárias em pontes e viadutos na cidade de Manaus.

Deste levantamento, a ponte do Parque dos Bilhares, está integrada no pacote de intervenções, aguardando a conclusão do laudo técnico que apontará as melhores soluções a serem implantadas para a melhoria do equipamento.