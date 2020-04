Parintinenses enfrentam fila para receber senha de auxílio emergencial

O atendimento acontecerá de 27 a 30 de abril e visa cobrir 4.720 beneficiários | Foto: Reprodução

Parintins - Desde a madrugada deste domingo (26) uma fila quilométrica se formou na frente do Bumbódromo de Parintins. O motivo seria a distribuição de senhas para o recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal devido a pandemia do coronavírus. As senhas seriam distribuídas a partir das 14h.

A entrega dessas senhas é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Parintins com a Caixa Econômica Federal. São exclusivas para saques no Autoatendimento e serviços essenciais na Agência da Caixa e Casas Lotéricas. O atendimento acontecerá de 27 a 30 de abril e visa cobrir 4.720 beneficiários.

O objetivo é evitar aglomerações nas dependências das agências, mas centenas de pessoas formaram a fila quilométrica mesmo com forte chuva que caiu sobre a cidade de Parintins.

Uma moradora do município informou que ao se deparar com a grande fila teve medo de contágio pelo novo Coronavírus. "Isso é um desrespeito por parte da população. Ainda não caíram na real e ainda fazem essa aglomeração. Só vai alimentar o contágio do vírus", desabafou.

Outro morador declarou sobre a necessidade de receber o auxílio. "A pandemia mostra com intensidade as nossas mazelas. As pessoas estão desesperadas ao ponto de se arriscarem. A fome dói", falou consternado com a situação.

Casos de Covid-19 em Parintins

Segundo boletim emitido neste domingo Parintins está com 76 casos confirmados de coronavírus e três óbitos. Ao todo, o Amazonas chegou ao número de 3.833 casos e foram contabilizados 304 óbitos. Fora do período de transmissão são 1.220 pessoas.