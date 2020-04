'Não existem meios para nos proteger', diz policial de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus – A pandemia afeta mais uma das linhas de frente no combate ao novo coronavírus. Até este sábado (26), o Amazonas perdeu 11 policiais, todos vítimas de coronavírus, e o Estado tem mais de 150 oficiais afastados do trabalho com suspeita de Covid-19, segundo a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam).

Apesar dos esforços da associação, o número de infectados tende a aumentar. "O policial militar, depois da saúde, é a linha de frente no combate ao coronavírus. Eles têm contato direto com pessoas infectadas e continuam fazendo seus trabalhos com muito orgulho e caráter. Quando são infectados caem no sistema público de saúde, que não tem vaga e ficam na fila de espera. Podem morrer nesse tempo. Então, precisamos que sejam tomadas providências nesse sentido", disse à imprensa, o sargento Igor Silva, presidente da Appbmam.

Em março, o Governo do Amazonas decretou o fechamento de estabelecimentos não essenciais e as operações policiais foram acionadas para pôr em prática o decreto. Os oficias permaneceram em contato direto e constante com a população desde então, além de ter que atender as demais ocorrências, mas somente um mês depois foram entregues kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos policiais.

Policiais são uma das linhas de frente no combate ao coronavírus | Foto: Divulgação

De acordo com a Appbmam, os EPIs não são suficientes para atender a demanda da corporação e muitos militares acabam trabalhando sem proteção. Um policial, que preferiu não se identificar, afirmou ao EM TEMPO que a ação foi realizada tarde demais.

‘’Logo no início, tivemos operações para fechar comércios, bares, restaurantes e manter diálogo com populares para conscientização. Foi nesse período que ocorreram a maioria das contaminações que levaram a óbito muitos colegas de serviço’’, declarou o oficial que também enfatizou a compra de máscaras de proteção com o próprio dinheiro.

‘’Nos deram algumas máscaras descartáveis que duraram apenas um dia e quando a associação começou a entregar máscaras reutilizáveis, a maioria de nós já estava comprando com recursos próprios ou atuando sem proteção’’, informou.

O policial reconheceu o empenho da associação e analisa que sem as denúncias feitas, nenhuma ação em prol dos oficiais seria realizada. ‘’O comando forneceu testes rápidos somente após reclamações. Acredito que não existe meio suficiente para nos proteger. Mais cedo ou mais tarde, a maioria de nós será infectada’’.

Muitos policiais compraram EPIs com recursos próprios | Foto: Divulgação

Com o desfalque dos policiais afastados, os efetivos sofrem com a sobrecarga para realizar serviços extras. Os PMs são convocados para aliviar as baixas e quando se recusam a realizar os serviços extras, que são remunerados, são inscritos como ‘’não voluntários’’. De acordo com o policial, quando os números atingirem níveis altos, ocorre a convocação extraordinária, onde o serviço é obrigatório e não remunerado. ''É nosso compromisso com a sociedade. Apesar de ser estressante ficar longe de nossos familiares e ficarmos expostos nas ruas, fazemos esse serviço com honra e orgulho''.

Reivindicação



Recorrendo ao serviço de saúde pública, uma das reivindicações dos PMs é auxílio em casos de afastamento. ''Os policiais contaminados estão por conta próprio, o único suporte que recebem é em caso de morte'', disse o policial.

O oficial declarou que os colegas de farda com sintomas de Covid-19, são imediatamente afastados, mas além disso, ele espera que o Hospital da Polícia Militar seja exclusivo para auxiliar os servidores de segurança pública com a doença.

''Como linha de frente, estamos mais propensos ao coronavírus. Nos informaram que o Hospital da Polícia Militar seria aberto para auxiliar nossos homens que estão contaminados ou sob suspeita, e contamos com isso para a saúde dos oficiais''.