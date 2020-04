Avião cai durante decolagem no Aeroclube de Manaus

| Foto:

Manaus - Um avião caiu dentro do Aeroclube de Manaus, localizado na Zona Centro-Sul da capital amazonense, na manhã desta segunda-feira (27). O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 8h41.

O solicitante, que acionou o Corpo de Bombeiros, informou que a aeronave teria passado direto na pista enquanto se preparava para decolagem e caiu em um barranco.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local. A aeronave não incendiou e não houve registro de vítimas fatais.

"A primeira informação que chegou até nossa equipe é de que a aeronave tinha como destino o município de Itaituba, no Pará", informou a assessoria dos bombeiros.

| Foto:

Segundo o Major Ferraz, do Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam no avião, entre elas, dois homens, duas mulheres, sendo uma grávida, uma criança de colo e uma criança de sete anos. Todos foram socorridos pela equipe do Samu e do Corpo de Bombeiros.

"Ainda não sabemos sobre os problemas mecânicos. O que sabemos é que o avião estava decolando e, por algum problema mecânico, não conseguiu terminar a decolagem e ocasionou o acidente", disse Ferraz.

O local está isolado para evitar possíveis riscos de incêndio na aeronave, que ainda está no aguardo para ser removida.