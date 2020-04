Ovo, um poderoso alimento para a imunidade

Com uma excelente qualidade proteica, pode ser substituto de outros alimentos | Foto: Divulgação

Já se sabe que uma alimentação balanceada é de extrema importância para o equilíbrio do corpo e, que, alguns nutrientes, que exercem papel essencial para as respostas imunes e regulação do organismo, não podem faltar na dieta. Reconhecido como um dos alimentos mais completos para os seres humanos, nos ovos é possível encontrar muitos desses nutrientes.

Rico em antioxidantes, vitamina A e D, o ovo é um importante aliado na formação do sistema imunológico. Além disso, também é uma boa fonte de triptofano, um aminoácido essencial que o corpo não é capaz de produzir e é utilizado pelo cérebro para fabricar a serotonina, um neurotransmissor fundamental nos processos bioquímicos do sono e do humor e bem-estar.

“Sabemos que estimular a imunidade torna-se um aliado do organismo para a defesa de invasores como vírus, bactérias ou fungos que possam causar doenças. E o ovo pode se tornar um importante alimento neste momento, pois contém proteínas, vitaminas e minerais essenciais para a saúde. Além disso, é fácil de preparar e pode ser consumido de diversas formas”, destaca a Zootecnista e Gestora de Operações Industriais da Katayama Alimentos, Camila Cuencas.

Segundo a Nutricionista Clínica, Esportiva e Ortomolecular, Mestre e Doutora em Nutrição, Dra. Milena C. M. Cornacini, o ovo se destaca por ser fonte de importantes nutrientes para a saúde humana, sendo composto por:

Proteína

Com uma excelente qualidade proteica, pode ser substituto de outros alimentos com proteína de alto valor biológico como carnes vermelhas e frangos. Duas porções de ovos conferem 12 g em média de proteína, e contribuem para atingir as recomendações das necessidades diárias deste nutriente por pessoa.

A proteína auxilia na regeneração celular, manutenção de músculos e na reposição do gasto energético das células;Vitaminas E, K e as do complexo B - Tiamina (B1), riboflavina (B2), piridoxina (B6), ácido fólico, vitamina B12, biotina e a colina.

Nenhum alimento supera a gema do ovo em concentração de colina, substância necessária para produção de novas células e para reparação das membranas celulares lesadas;Vitamina D - O ovo é um dos poucos alimentos que possui essa vitamina tão importante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e hipertensão arterial), além de ser fundamental para a função dos leucócitos, células brancas do nosso organismo, responsáveis pela defesa contra vírus e bactérias;Minerais - Cálcio, fósforo, ferro, magnésio, manganês, zinco, cobre e o selênio.

Produção de ovos mantida

