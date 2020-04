Mais de 150 testes rápidos para Covid-19 foram feitos em PMs no AM

Manaus - Após o registro de 11 mortes e o afastamento de mais de 150 policiais militares por conta do novo coronavírus, o Governo do Amazonas está promovendo uma série de ações voltadas à Polícia Militar com o objetivo de resguardar a saúde da tropa durante a pandemia de Covid-19. Uma dessas medidas é a realização de testes rápidos para o novo coronavírus, que já foram aplicados em mais de 150 policiais desde a semana passada.

Para o chefe do Estado Maior da PM, coronel Ronaldo Negreiros, o exame é uma forma de a corporação se antecipar na assistência aos agentes da lei. “Com essas medidas, o comando entende que pode ajudar o policial militar contra esses males respiratórios que estamos vivendo no momento”, comentou.

Os testes são realizados no Hospital da Polícia Militar, localizado na sede do Comando Geral, no bairro Petrópolis, e são agendados após triagem remota pelo aplicativo Sasi, que conta com uma equipe específica para orientação e atendimento médico aos policiais.

Segundo a capitã Andressa Lopes, farmacêutica bioquímica do laboratório do hospital, o teste rápido é realizado com os pacientes que tenham sintomas há pelo menos 10 dias, que é quando o diagnóstico por essa metodologia se torna mais efetivo.

O teste rápido é capaz de detectar não só a infecção ativa pelo novo coronavírus | Foto: Rell Santos/Secom

“Ele (o resultado) sai com o tempo de 10 a 20 minutos, e a gente já entrega o laudo no mesmo dia para o policial se consultar com o médico e observar qual vai ser a conduta médica com relação a ele, se vai permanecer afastado ou não”, explicou.

O teste rápido é capaz de detectar não só a infecção ativa pelo novo coronavírus, quando é identificada a presença de anticorpos do tipo IGM na amostra de sangue, mas também a provável imunidade desenvolvida pelo paciente após a infecção, quando há presença de anticorpos IGG.

“Se o paciente é IGM positivo, ele ainda é afastado até completar 21 dias. Se ele tem o IGG positivo, e o IGM negativo, esse militar tem cicatriz sorológica e consegue voltar a desempenhar as suas atividades normalmente”, informou o capitão médico Manoel Coelho.

Neste último caso, os cuidados de prevenção devem ser mantidos no dia a dia, pois os estudos sobre a reinfecção por Covid-19 ainda são inconclusivos.

| Foto: Rell Santos/Secom

Outras ações

A realização dos testes rápidos é apenas uma das medidas adotadas pela Polícia Militar durante a pandemia. Diariamente, os policiais em serviço também recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, luvas e álcool gel, que estão sendo distribuídos desde o dia 23 de março como forma de prevenção.

Além disso, estão sendo realizados mutirões de limpeza e descontaminação interna e externa em todas as viaturas administrativas, táticas e especializadas, lanchas e Unidades Operacionais. O processo de higienização é feito com aplicação de ozônio, que diminui as chances de proliferação do novo coronavírus.

“O alto comando da polícia, junto com a Secretaria de Segurança, começou a adotar medidas visando prevenir o policial militar que está nas ruas para que ele não fosse fonte de contágio das pessoas e não fosse contaminado em razão da pandemia”, afirmou o chefe do Estado Maior da PM, coronel Ronaldo Negreiros.

Os policiais também estão recebendo vacinação contra H1N1 | Foto: Rell Santos/Secom

Imunização

A Polícia Militar também está realizando, desde o último sábado (25), a campanha de vacinação contra H1N1 para os membros da corporação que atuam nas Unidades Operacionais da capital. Posteriormente, a medida será estendida às equipes administrativas e civis e ao efetivo do interior do estado.

Segundo o subdiretor de Saúde da PM, tenente-coronel Ken Fujimoto, foram disponibilizadas 5.500 doses da vacina nesta primeira etapa.

“O Governo do Estado e o Comando Geral, preocupados com a saúde dos policiais militares, lançaram a campanha de vacinação no sábado, e ela deve se estender até o último policial ser vacinado. O objetivo é deixar menos vulnerável o nosso policial militar que está diuturnamente nas ruas fazendo a nossa segurança”, disse.

Ambulância

Para auxiliar no transporte dos policiais que precisarem de atendimento nas unidades de saúde, o Governo do Estado entregou ao Comando Geral da PM uma ambulância exclusiva para o hospital da corporação. O veículo, recuperado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), vai atender tanto os policiais em serviço quanto aqueles que estão em casa.