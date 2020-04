PMs do Amazonas são vacinados contra influenzas em 'drive-thru'

A imunização é prioritária entre os idosos, no entanto dado o grande número de mortos pelo novo vírus os policiais foram incluídos na lista de prioridades | Foto: Reprodução

Amazonas - A Polícia Militar do Amazonas iniciou, nesse sábado (25), uma campanha de vacinação para Policiais Militares. A iniciativa faz parte do pacote de medidas adotado pela Comando Geral da Polícia Militar para proteger os policiais que atuam nas ruas e em delegacias.

Dentro das viaturas, um a um, os militares foram sendo imunizados. O sistema de atendimento em formato drive-thru é considerado o mais seguro para evitar o contágio de doenças. No primeiro turno de vacinação, 150 viaturas com policiais foram atendidas.

A imunização contra as influenzas A e B é prioritária para idosos e grupos de risco dentro da campanha nacional. No entanto, com o alto número de PMs infectados com viroses e mortos pelo novo coronavírus no Amazonas, foi necessário proteger os prestadores.

Mais de sete mil policiais efetivos da capital e do interior devem ser vacinados até a próxima semana.

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa